Slušaj vest

Desingerica ne prestaje da intrigira javnost svojim nastupima ali i ponašanjem u emisijama.

Reper i stalni član žirija Pinkove zvezde nasmejao je sve u studiju kada je usred gostovanja ugledao da njegova supruga Nevena priča sa nepoznatim muškarcem iza kamera.

"Ko je bre ovaj ćelavi"

Naime, Despić je razgovarao sa Ognjenom Amidžićem u emisiji Amidži šou, a kada je slučajno pacio pogled na publiku imao je šta da vidi.

U trenutku je ugledao Nevenu kako komunicira sa nekim muškarcem i odmah reagovao.

- Alo, Nevena, ne pričaj sa nepoznatim muškarcem. Nevena, ne pričaj sa muškarcima! Nevena! - viknuo je Dragomir, te je dodao pred svima ne skidajući pogled sa žene:

- Ko je ovaj ćelavi?

Zlata Petrović i Desingerica Foto: Printscreen

- Njoj svaki ćelavi liči na tebe, zato priča sa njima - rekao je Ognjen kroz osmeh.

- Šta hoće ovaj ćelavi? Ovaj ćelavi hoće da ga izrokam ovde - nastavio je reper.

- Brate, nemoj da budeš ljubomoran toliko. Pusti bre ženu, radimo emisiju uživo, ostavi je na miru - dodao je Amidžić.

1/7 Vidi galeriju Supruga Dragomira Despića Foto: Damir Dervišagić

"Šok terapija"

Desingerica je nedavno na snimaju Pinkovih zvezda komentarisao jednu od najaktuelnijih tema, a to je ljubav Mine Kostić i Maneta Ćuruvije, poznatijeg kao Kasper.

Foto: Instagram

Despić je u svom stilu dao sud o odnosu pevačice i čoveka iz Amerike.

- Šok terapija, baš su čudnovate stvari tu. Zanimljivo je. Nisam ih video zajedno, ne krećem se na takvim mestima, ne znam kako to funkcioniše - rekao je muzičar.