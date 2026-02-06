Slušaj vest

Desingerica ne prestaje da intrigira javnost svojim nastupima ali i ponašanjem u emisijama.

Reper i stalni član žirija Pinkove zvezde nasmejao je sve u studiju kada je usred gostovanja ugledao da njegova supruga Nevena priča sa nepoznatim muškarcem iza kamera.

"Ko je bre ovaj ćelavi"

Naime, Despić je razgovarao sa Ognjenom Amidžićem u emisiji Amidži šou, a kada je slučajno pacio pogled na publiku imao je šta da vidi.

U trenutku je ugledao Nevenu kako komunicira sa nekim muškarcem i odmah reagovao.

- Alo, Nevena, ne pričaj sa nepoznatim muškarcem. Nevena, ne pričaj sa muškarcima! Nevena! - viknuo je Dragomir, te je dodao pred svima ne skidajući pogled sa žene:

- Ko je ovaj ćelavi? 

Zlata Petrović i Desingerica
Zlata Petrović i Desingerica Foto: Printscreen

- Njoj svaki ćelavi liči na tebe, zato priča sa njima - rekao je Ognjen kroz osmeh.

- Šta hoće ovaj ćelavi? Ovaj ćelavi hoće da ga izrokam ovde - nastavio je reper.

- Brate, nemoj da budeš ljubomoran toliko. Pusti bre ženu, radimo emisiju uživo, ostavi je na miru - dodao je Amidžić.

Supruga Dragomira Despića Foto: Damir Dervišagić

"Šok terapija"

Desingerica je nedavno na snimaju Pinkovih zvezda komentarisao jednu od najaktuelnijih tema, a to je ljubav Mine Kostić i Maneta Ćuruvije, poznatijeg kao Kasper.

Mina Kostić
Foto: Instagram

Despić je u svom stilu dao sud o odnosu pevačice i čoveka iz Amerike.

- Šok terapija, baš su čudnovate stvari tu. Zanimljivo je. Nisam ih video zajedno, ne krećem se na takvim mestima, ne znam kako to funkcioniše - rekao je muzičar.

Ne propustiteStarsCECA ILI JECA? Desingerica odlučio koja mu je koleginica draža: Ovakav odgovor niko nije očekivao
ceca.jpg
Stars"MOGU DA TI PRUŽIM LJUBAV, DA SE MAZIMO I..." Zlata Petrović se požalila na ljubavni život, Desingerica se odmah ponudio - šok ponuda u studiju
Zlata Petrović i Desingerica
Stars(FOTO) DESINGERICA OPET PRAVI PROBLEME, ALI SEBI: Uhvatili smo repera, bez tablica na autu, evo šta on kaže povodom toga
Desingerica pinkove zvezde (10).jpeg
Stars"TI SI BESKUĆNICA" DESINGERICA PECNUO JK: Ona priznala da je sirotinja , Viki se pohvalila da je prodala stan Bosancu
IMG-20250907-WA0062.jpg

Desingerica javno isprozivao Katarinu Grujic: "Nista nije napravila, neka bude stjuardesa" Izvor: MONDO