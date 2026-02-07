Slušaj vest

Dragomir Despić Desingerica je kontroverzni reper koji je za kratko vreme uspeo da provuče pažnju na sebe. Dok ga deo publike obožava, drugi smatraju da je loš primer za mlađe generacije i da njegovi nastupi nisu primereni.

Za Despićem lude mnoge žene i često je povezivan sa pevačicama i starletama iako je godinama u srećnom braku sa Nevenom.

Ljubav iz školskih dana

Nevena je atraktivna brineta kovrdžave kose koja je sa njim u preku više od jedne decenije, a Desingerica je nekoliko puta govorio o njihovoj ljubavi.

Nevena je jednom prilikom za domaće medije pričala o odnosu sa reperom i otkrila kako su se upoznali.

- Dragomir i ja smo zajedno već 11 godina, od toga poslednje 3 godine u braku. Upoznali smo se preko zajedničke drugarice. To je bilo još u periodu srednje škole. Drugarica i ja smo otišle na piće, a onda je došao i on. Ostalo je istorija - rekla je Nevena na samom početku - rekla je proše godine Nevena.

Foto: Printscreen

Iz velike ljubavi dobili su i ćerku Dunju koja je postala centar njihovog sveta. Despić često nastupa i ima profesionalne obaveze, te se Nevena posvetila detetu i porodici. Zadužena je samo da brine o njihovoj ćerki, da joj pruža svu potrebnu ljubav i izvede je na pravi put.

Desingerica neretko ističe da je muškarac taj koji treba da radi i donosi novac u kuću, a da žena treba da uživa i brine o porodici, te su se baš tako i organizovali.

Ipak, Nevena je pronašla način da zaradi, tako što se snima za društvene mreže. Ne krije da u tome uživa, pa je jednom prilikom izjavila da će to postati njeno zvanično zanimanje.

- Trenutno sam nezaposlena jer sam posvećena ćerki sa kojom provodim najviše vremena. Slobodne trenutke sam koristila na TiktToku, a popularnost koju sam tamo stekla je došla iznenadno. Vremenom sam počela da snimam lajvove i da od toga zarađujem, a planiram da se uskoro aktivnije posvetim tome, pa da se i zvanično vodim kao Tiktokerka - izjavila je Nevena svojevremeno za Alo.

1/7 Vidi galeriju Supruga Dragomira Despića Foto: Damir Dervišagić

Nevena bila u rijalitiju

Inače, Desingericina supruga bila je deo rijaliti programa "Maldivi" koji se emitovao na Hepi televiziji. Tamo se zadržala samo dve nedelje, a u rijalitiju je tada učestvovao i Nenad Marinković Gastoz.

Kada joj je Gastoz u rijalitiju prišao, ona ga je opomenula:

- Čuješ li s druge strane zida kako neko stalno prolazi motorom i turira? To je moj dečko. Tako mi stavlja do znanja da je prisutan i da ne smem drugog da gledam. Kapiraš? On ovuda prolazi i danju i noću. Čujem ga. Ne smem da pogrešim - rekla mu je Nevena u rijalitiju, a Gastoz je shvatio poruku, pa se udaljio od nje.

1/12 Vidi galeriju Desingerica Foto: Printskrin Pink TV, Printscreen

Desingerica napravio skandal

Naime, Despić je nedavno bio gost u Amidžiju i usred emisije napravio ljubomornu scenu.

U trenutku je ugledao Nevenu kako komunicira sa nekim muškarcem i odmah reagovao.

- Alo, Nevena, ne pričaj sa nepoznatim muškarcem. Nevena, ne pričaj sa muškarcima! Nevena! - viknuo je Dragomir, te je dodao pred svima ne skidajući pogled sa žene:

- Ko je ovaj ćelavi?

- Njoj svaki ćelavi liči na tebe, zato priča sa njima - rekao je Ognjen kroz osmeh.

- Šta hoće ovaj ćelavi? Ovaj ćelavi hoće da ga izrokam ovde - nastavio je reper.

- Brate, nemoj da budeš ljubomoran toliko. Pusti bre ženu, radimo emisiju uživo, ostavi je na miru - dodao je Amidžić.