Dan nakon što se saznalo da je partner Milice Todorović sa kojim je 3. februara dobila sina Bogdana navodno oženjen, te da iz tog braka ima dvoje dece, mediji su posetili Kruševac i pevačicin dom.

"To je njihova stvar"

U porodičnoj kući bio je Miličin otac Milan, koji je prokomentarisao navode o partneru svoje ćerke.

Todorović je otkrio da li zna da je otac njegovog unuka u braku ljubazno odgovorio:

- O tome ne znam, to ona najbolje zna. To je njihova stvar, ja ne želim o tome da pričam.

Todorović je naveo da je tu da podrži ćerku.

- Svako ima svoj život, ja sam tu samo da podržim - izjavio je Milan.

Oglasila se zakonita supruga

Žena koja tvrdi da je zakonita supruga partnera Milice Todorović iznela je šokantne detalje o susretu sa pevačicom neposredno pred njen porođaj. Kako navodi, nakon što je posumnjala u odnos svog supruga i Milice, odlučila je da je lično potraži.

- Potražila sam Milicu odmah, srela sam je ispred njene zgrade i pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. Sa njom sam razgovarala lepo, sa njim nisam – ispričala je ona.

Dodaje da, iako je imala sumnje, nikada nije proveravala poruke niti tragala za dokazima, jer je verovala u brak koji traje gotovo dve decenije.

– Mi smo 19 godina u braku, imamo normalan odnos i ne znam šta joj je on govorio, niti šta je ona planirala. Rekla mi je da su oni u vezi godinu dana i da čeka da se mi razvedemo – tvrdi ona.

Prema njenim rečima, njen suprug joj je rekao da ne želi da napusti porodicu, dok nije sigurna kakvu je priču plasirao Milici.

– Milica želi da se mi razvedemo i da on bude sa njima. Nije me pitala ništa za našu decu, to je uopšte nije interesovalo. Najbitnije joj je bilo da li smo mi u braku i kako funkcionišemo – kaže sagovornica.

