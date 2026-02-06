"MOGLA JE DA UMRE" Dok joj se ćerka porađala, majka Milice Todorović operisana: Pevačicin otac otkrio detalje drame
Majka Milice Todorović, Jasmina Todorović, hitno je operisana. Upravo zbog toga, ni Jasmina i njen muž Milan nisu prisustvovali slavlju povodom rođenja unuka Bogdana.
Ovo je rekao Miličin otac Milan.
- Nismo još, ali ćemo da slavimo. Ne znam kada tačno jer mi je žena u bolnici, pa kada izađe - kazao je Milan.
- Operisala je slepo crevo, imala je problem sa slepim crevom... Umalo da umre... - rekao je Miličin tata.
On je istakao da je njegova ćerka dobro.
- Milica je dobro, svi su dobro hvala Bogu. Ja neke kučiće ovde čuvam, treba da sredim to tamo. Samo izađem da pustim kučiće napolje i tu sam, u dvorištu. Nemam kad da idem u Beograd - ljubazno je rekao Milan.
Podsetimo, on nije želeo da komentariše informaciju da je Miličin partner u braku, što je otkrila njegova supruga u ispovesti za Pink.rs. Njenu ospovest možete pročitati OVDE.
- O tome ne znam, to ona najbolje zna. To je njihova stvar, ja ne želim o tome da pričam.
Todorović je naveo da je tu da podrži ćerku.
- Svako ima svoj život, ja sam tu samo da podržim - izjavio je Milan.
Kurir/Telegraf