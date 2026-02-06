Slušaj vest

"Milica ne deluje takva"

Ekipa Kurira posetila je kraj u Beogradu gde živi Milica Todorović i porazgovarala sa komšijama o skandalu koji trese region.

Komšinica koja tvrdi da živi blizu pevačice navodi da je Milicu uglavnom viđala samu, a da za muškarca sa kojim je pevačica prolazila nije sigurna da je otac njenog deteta.

- Jao Milica je preslatka. U trudnoći je blistala i delovala baš srećno. Pojavljivala se sa nekim dečkom ali ja ne mogu da tvrdim da joj je on partner. Izgledali su normalno i nisu se ljubakali ili grlili da bih mogla da pretpostavim da joj je to dečko - govorila je komšinica za Kurir i prokomentarisala navode da je otac deteta oženjen:

- Iskreno strašno ako je tako. Ali ljudi svašta pričaju, jedino me buni to što se oglasila žena. Strašno je to, ne dao Bog nikom. Milica ne deluje takva, možda je on obe lagao, kuku meni...

Gospođa iz najbližeg ugostiteljskog objekta u kraju pevačice vrlo je oštro prokomentarisala glavnu temu medija prethodnih dana.

- Eto šta se dešava, meni je ta cela priča rijaliti. Užas jedan. Ne želim da komentarišem sve to, ne znam da li je tačno, ali ako jeste to je katastrofa. Sramota - rekla je gospođa za Kurir vidno nerapoložena za dalji razgovor.

"Kakva je na televiziji, takva je i uživo"

- Milica je jedna jako vedra i nasmejana devojka, kakva je na televiziji takva je i uživo. Ni sa kim je nisam viđala sem sa majkom i bratom. Što se tiče naslova koji su se pojavili u medijima da je dobila sina sa čovekom koji je 19 godina u braku, ne bih želela da komentarišem. Da je rodila i petoro dece, svaka žena treba da se ostvari kao majka, ja joj želim zaista sve najbolje - rekla je prodavačica iz obližnje prodavnice zdrave hrane.

Ljubazna žena iz trgovinske radnje odmah pored zgrade pevačice kaže da je jedna od radnica koja najduže radi u toj prodavnici i da mnoge njene kolege pitaju baš nju da li su sve priče iz medija istina.

- Ja ovde najduže radim. Redovno čitam Kurir i upućena sam u celu priču, ali zaista ne znam da li je to istina. Sve me moje koleginice pitaju da li su naslovi tačni jer sam ovde dugo i viđala sam je, ali stvarno ne znam. Milicu sam viđala uglavnom samu i mnogo je slatka i nasmejana.

Neke od komšija sa kojima smo razgovarali ne znaju da pevačica uopšte stanuje tu, a većina ne želi da kometariše privatan život pevačice.

- Nemam komentar, verujte mi da me to ne interesuje uopšte - rekla je ljubazno žena iz obližnjeg marketa.

Ispovest supruge

Nakon slavlja koje je trajalo do ranih jutarnjih časova oglasila se supruga i za domaće medije otkrila da je zapravo otac Miličinog deteta nakon proslave došao u njen krevet.

- On je meni rekao da on neće da se razvede od mene, on i dalje živi u našoj kući. On svoju ženu i decu neće ostaviti. Ja znam da se on neće razvesti jer smo mi u braku 19 godina, neće se od mene razvesti. Ja sam ceo život sa njim, ne znam kako su se oni spojili i kako se to desilo. Znam da on i Milica imaju neke zajedničke drugare, mene taj svet ne zanima, ja sam normalna žena, zaposlena... Ne znam ko su ti ljudi sa kojima se on druži - rekla je LJ. M. i dodala da je njen suprug sinoć bio na proslavi povodom rođenja sina, a onda se vratio u njihovu kuću i legao da spava.

- On je sinoć otišao na tu proslavu, vratio se kuć kod mene i legao da spava. Strašno, da ne verujete... Ja sam emocionalno slomljena i potresena. Ja želim da se razvedem, ali on je rekao da ne želi - poručila je ona i otkrila u kakvom je sada stanju cela porodica zbog svega što ih je zadesilo.

- Bila sam kod lekara, na lekovima sam mesec dana, mnogo sam potresena, moja deca i ja mnogo patimo. Ja moram da zaštitim svoju decu, to je prvo i osnovno, a ostalo kako bude. Pijem jake lekove za smirenje, kao i moj sin od 18 godina koji je takođe pod jakim stresom, i to je to što možete od mene da čujete - otkrila je LJ. M.