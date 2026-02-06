Slušaj vest

Milica Todorović oglasila se iz porodilišta i otkrila kako se oseća i kroz šta prolazi.

Pevačica je u izjavi priznala da joj se ostvarila najveća želja, ali i da joj se desilo ono što nije želela - izgubila je mleko.

- Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću vas, kao što ste i do sada poštovali mene i moju porodicu da to i ostane. Kad dođe vreme, pričaćemo o svemu, sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim detetom - rekla je Milica i dodala:

Milica Todorović
Foto: Damir Dervišagić, Shutterstock/Irina Rassolova

- Od stresa zbog priče koja je usledila nakon porođaja, izgubila sam mleko. Sada mi je najvažnije zdravlje deteta - poručila je pevačica.

Mediji su posetili Kruševac i u porodičnoj kući Todorovića bio je Miličin otac Milan, koji je prokomentarisao navode o partneru svoje ćerke.

Todorović je otkrio da li zna da je otac njegovog unuka u braku ljubazno odgovorio:

- O tome ne znam, to ona najbolje zna. To je njihova stvar, ja ne želim o tome da pričam.

Todorović je naveo da je tu da podrži ćerku.

- Svako ima svoj život, ja sam tu samo da podržim - izjavio je Milan.

Milica Todorović
Foto: ATA Images


Podsetimo, za Pink. rs se oglasila žena koja tvrdi da je zakonita supruga partnera Milice Todorović i iznela je šokantne detalje o susretu sa pevačicom neposredno pred njen porođaj. Kako navodi, nakon što je posumnjala u odnos svog supruga i Milice, odlučila je da je lično potraži.

- Potražila sam Milicu odmah, srela sam je ispred njene zgrade i pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. Sa njom sam razgovarala lepo, sa njim nisam – ispričala je ona.

Kurir/Telegraf

