Mnoge pevačice osim pevanja bave se i drugim poslovima, a gotovo sve one koje imaju veliki broj pratilaca na društvenim mrežama često promovišu razne proizvode

"Reklame naplaćujemo"

I dok mnoge ćute o tome koliko zarade mimo pevanja i ne dogovaraju ovakva angažovanja pisanim putem već samo preko poziva ili uživo, Teodora Džehverović, je jednom prilikom otkrila svoju cenu kada ju je jedan od korisnika mreža pitao da li radi reklame

- Zdravo. Reklame naplaćujemo. Da objavimo reklamu sa proizvodom koji mi odaberemo na stori je 500 evra. Da se objavi na fid (na profilu) 700 evra. Srdačan pozdrav - napisala je ona sa svog zvaničnog profila.

Teodora je ranije rekla da je imala stresne situacije, a da joj se sve odrazilo na telo.

Milica Pavlović uzme 25 hiljada, Džejla do 10

Ona nije jedina javna ličnost, pevačica koja naplaćuje reklamiranje proizvoda putem društvenih mreža, pa kako smo nedavno pisali, javne ličnosti od ovog angažovanja mogu da zarade vrtoglave cifre.

Mlada pevačica Anđela Ignjatović Breskvica ima saradnju sa parfimerijama i bjuti brendovima i to joj donosi između 5.000 i 15.000 evra po kampanji.

Kupila penthaus od 400.000€

Podsetimo, pevačica Teodora Džehverović nedavno je pazarila penthaus u srpskoj prestonici za koji je dala čak 400.000 evra. Sada je otkrila kako teče uređenje i za kakav dizajn se opredelila.

Teodora je navodno izdvojila 200.000 evra za uređenje stana, budući da želi sve da bude po poslednjoj modi. Sada je odgovarala na pitanja pratilaca i dotakla se teme upravo ovog penthausa.

