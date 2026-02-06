Slušaj vest

Poznata pevačicaMilica Todorović pre tri dana se porodila i na svet donela dečaka. Milica nije želela da otkriva medijima ko je otac njenog deteta, a misterija oko toga traje otkad je u javnosti procurila informacija da je pevačica ostala u drugom stanju.

Pprvi put su procurili snimci oca Miličinog deteta sa proslave rođenja, a u pitanju je muškarac koji je u braku 19 godina i ima dvoje dece. Njegova supruga Lj. M. (ime i prezime poznato Pink redakciji) ekskluzivno se juče oglasila i otkrila šokantne detalje o upoznavanju sa pevačicom, danu kada je saznala da njen suprug čeka dete sa pevačicom.

1/13 Vidi galeriju Milica Todorović u trudnoći Foto: Boba NIkolić, Mondo, Printscreen Instagram

Dan nakon što je govorila o suprugu i pevačici, novinari su stupili u kontakt sa Lj.M. koja je otkrila da li ju je Milica kontaktirala i da li je imala neki problem:

- Niko me nije zvao, niti bilo šta pitao, mi smo jako loše, i ne želim više o toj temi, razumite - poručila je Lj.M.

Podsetimo, Milica se oglasila iz porodilišta i rekla da je zbog stresa izgubila mleko.

Milica Todorović pokazala trudnički stomak Foto: Printscreen Instagram

Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću vas, kao što ste i do sada poštovali mene i moju porodicu da to i ostane. Kad dođe vreme, pričaćemo o svemu, sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim detetom - rekla je Milica i dodala:

- Od stresa zbog priče koja je usledila nakon porođaja, izgubila sam mleko. Sada mi je najvažnije zdravlje deteta - poručila je pevačica.

1/8 Vidi galeriju Partner Milice Todorović Foto: printscreen/instagram/emilija_i_sedam_patuljaka

Kirir/Pink.rs