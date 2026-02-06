Slušaj vest

Milica Todorović i dalje se nalazi u porodilištu nakon što se porodila i dobila sina, a sada je za nju stiglo cveće.

Prelepi buket za mamu

Naime, momak koji je doneo buket je pokazao i od koga je, a u pitanju je Grand produkcija.

- Sve najbolje od sveg srca želi di Grand produkcija - pisalo je na posveti.

Buket je imao crvene ruže i sitno cveće, a nalazio se na njemu i plavi plišani meda sa plavom trakom.

Progovorile komšije o skandalu

Ekipa Kurira posetila je kraj u Beogradu gde živi Milica Todorović i porazgovarala sa komšijama o skandalu koji trese region.

Komšinica koja tvrdi da živi blizu pevačice navodi da je Milicu uglavnom viđala samu, a da za muškarca sa kojim je pevačica prolazila nije sigurna da je otac njenog deteta.

- Jao Milica je preslatka. U trudnoći je blistala i delovala baš srećno. Pojavljivala se sa nekim dečkom ali ja ne mogu da tvrdim da joj je on partner. Izgledali su normalno i nisu se ljubakali ili grlili da bih mogla da pretpostavim da joj je to dečko - govorila je komšinica za Kurir i prokomentarisala navode da je otac deteta oženjen:

- Iskreno strašno ako je tako. Ali ljudi svašta pričaju, jedino me buni to što se oglasila žena. Strašno je to, ne dao Bog nikom. Milica ne deluje takva, možda je on obe lagao, kuku meni...

Gospođa iz najbližeg ugostiteljskog objekta u kraju pevačice vrlo je oštro prokomentarisala glavnu temu medija prethodnih dana.

- Eto šta se dešava, meni je ta cela priča rijaliti. Užas jedan. Ne želim da komentarišem sve to, ne znam da li je tačno, ali ako jeste to je katastrofa. Sramota - rekla je gospođa za Kurir vidno nerapoložena za dalji razgovor.

Ispovest zakonite supruge

Nakon slavlja koje je trajalo do ranih jutarnjih časova oglasila se supruga i za domaće medije otkrila da je zapravo otac Miličinog deteta nakon proslave došao u njen krevet.

- On je meni rekao da on neće da se razvede od mene, on i dalje živi u našoj kući. On svoju ženu i decu neće ostaviti. Ja znam da se on neće razvesti jer smo mi u braku 19 godina, neće se od mene razvesti. Ja sam ceo život sa njim, ne znam kako su se oni spojili i kako se to desilo. Znam da on i Milica imaju neke zajedničke drugare, mene taj svet ne zanima, ja sam normalna žena, zaposlena... Ne znam ko su ti ljudi sa kojima se on druži - rekla je LJ. M. i dodala da je njen suprug sinoć bio na proslavi povodom rođenja sina, a onda se vratio u njihovu kuću i legao da spava.

- On je sinoć otišao na tu proslavu, vratio se kuć kod mene i legao da spava. Strašno, da ne verujete... Ja sam emocionalno slomljena i potresena. Ja želim da se razvedem, ali on je rekao da ne želi - poručila je ona i otkrila u kakvom je sada stanju cela porodica zbog svega što ih je zadesilo.

- Bila sam kod lekara, na lekovima sam mesec dana, mnogo sam potresena, moja deca i ja mnogo patimo. Ja moram da zaštitim svoju decu, to je prvo i osnovno, a ostalo kako bude. Pijem jake lekove za smirenje, kao i moj sin od 18 godina koji je takođe pod jakim stresom, i to je to što možete od mene da čujete - otkrila je LJ. M.

Prvo oglašavanje Milica nakon skandala

Pevačica je u izjavi priznala da joj se ostvarila najveća želja, ali i da joj se desilo ono što nije želela - izgubila je mleko.

- Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću vas, kao što ste i do sada poštovali mene i moju porodicu da to i ostane. Kad dođe vreme, pričaćemo o svemu, sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim detetom - rekla je Milica i dodala:

- Od stresa zbog priče koja je usledila nakon porođaja, izgubila sam mleko. Sada mi je najvažnije zdravlje deteta - poručila je pevačica.

