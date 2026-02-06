SENIDAH RUŠI SVE REKORDE! FAN PIT u Novom Sadu RASPRODAT - publika traži nove datume, najavljuje se spektakl svetskog ranga
Euforija povodom predstojećeg nastupa Senidah u SPENS-u 28. februara dostiže vrhunac!
Najtraženija zona - Fan Pit - nestala je brzinom svetlosti, dok interesovanje publike ne prestaje da raste. Društvene mreže gore, poruke fanova stižu iz minuta u minut, a jedno je jasno - Novi Sad čeka veče o kojem će se dugo pričati!
Senidah ovog puta ne dolazi samo sa hitovima koji ruše rekorde - stiže sa pojačanim muzičkim sastavom i gudačkim kvartetom koji njen zvuk podiže na potpuno novi nivo. Emocija, snaga i energija biće intenzivniji nego ikada, u spoju modernog urbanog zvuka i moćnih klasičnih aranžmana koji podsećaju na najveće svetske produkcije.
Organizatori SKYMUSIC i Music Week Concerts pripremaju vizuelno i produkcijski moćno veče - od impresivne scenografije do vrhunskog zvuka i snažne scenske energije. Publiku očekuje iskustvo koje briše granice između žanrova, generacija i očekivanja - noć u kojoj se emocije pevaju glasnije nego ikad.
Ograničena količina ulaznica dostupna je na efinity.rs, putem aplikacije eFinity, na blagajnama Beogradske Arene, Sava Centra i Doma omladine Beograda, kao i na više od 1.000 MojKiosk prodajnih mesta širom Srbije.
