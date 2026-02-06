Najtraženija zona - Fan Pit - nestala je brzinom svetlosti, dok interesovanje publike ne prestaje da raste. Društvene mreže gore, poruke fanova stižu iz minuta u minut, a jedno je jasno - Novi Sad čeka veče o kojem će se dugo pričati!

Senidah ovog puta ne dolazi samo sa hitovima koji ruše rekorde - stiže sa pojačanim muzičkim sastavom i gudačkim kvartetom koji njen zvuk podiže na potpuno novi nivo. Emocija, snaga i energija biće intenzivniji nego ikada, u spoju modernog urbanog zvuka i moćnih klasičnih aranžmana koji podsećaju na najveće svetske produkcije.

Organizatori SKYMUSIC i Music Week Concerts pripremaju vizuelno i produkcijski moćno veče - od impresivne scenografije do vrhunskog zvuka i snažne scenske energije. Publiku očekuje iskustvo koje briše granice između žanrova, generacija i očekivanja - noć u kojoj se emocije pevaju glasnije nego ikad.