Voditelj Žika Jakšić danas proslavlja rođendan. On je kao i svake godine organizovao proslavu u Beogradu, a malo ko zna koliko je napunio godina.

Naime, Žika Jakšić je 1964. godište, pa je tako danas napunio 62. godine.

Otvoreno govorio o zdravstvenom stanju

Žika Jakšić pre nekoliko meseci doživeo je moždani udar. Žika je nedavno otvoreno govorio o svom zdravstvenom stanju, ističući da mu je ovo iskustvo promenilo pogled na život.

– Iskreno, osećam se dobro i zahvalno. Kada prođeš kroz takvo iskustvo, shvatiš koliko je zdravlje dragoceno i koliko male stvari u životu zapravo znače. Danas više slušam svoje telo i trudim se da živim mirnije i svesnije – izjavio je Jakšić.

On je naglasio da su mu u borbi sa ovim izazovom pomogli stručnost lekara, ali i sopstvena volja za životom.

"Porodica i prijatelji su moj temelj"

Voditelj nije krio da je prolazio kroz teške trenutke i strahove tokom oporavka, ali je podrška okoline bila presudna.

– Porodica i prijatelji su moj temelj. Ali moram da kažem i da me je ogromna podrška kolega i običnih ljudi duboko dirnula. Poruke, pozivi, molitve, to ne može da se zaboravi – rekao je Žika i dodao:

Ovako Žika trenira nakon problema sa zdravljem:

– Svaki čovek ima strah kada se suoči sa nečim nepoznatim. Ali strah te ili slomi ili te ojača. Kod mene je, hvala Bogu, bio ovaj drugi slučaj. Bilo je noći kada sam se pitao: "Hoću li se vratiti da budem onaj stari?" Ali upravo tada sam shvatio koliko je važno verovati i ne odustajati.

Kurir/Blic