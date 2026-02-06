Slušaj vest

Danas nominuju Odabrani, a sledeća na redu da nominuje bila je Sofija Janićijević.

- Ja bih nominovala Daču, ali nemam hrabrosti za to, jer ga mnogo volim, odbiću to za njegovu nezrelost, na njegove mlade godine, nema školu životnu da proceni ko mu je prijatelj. Ali jedino je on mogao da me povredi toliko, on i Milena, ali ona je izolaciji. Jedina osoba koja mi se zamerila je Uroš Stanić, njega ću nominovati, nema šta mi nije radio, pljuvanje, upadanje u hotel, bacanje stvari, nema šta nisam doživela od njega, ja sam jako stabilna jedina sam osoba koju maltretira godinu i po dana, a da se nisam fizički obračunala s njim. Njega nominujem - rekla je Sofija.

Sara je nastavila

Ljubav Sofije i Terze Foto: Print Screen, Print Creen Youtube, Printscreen

- Hvala ti Asmine, ali ne lupaj sad, trebalo je sad da jedemo bih mek. Ja ću nominovati Aneli. Ona me je razočarala, krenula da me vređa, da govori da sam glupa, da treba da idem kući - nominovala je Sara.

- Hteo sam da nominujem ili Jovanu pevačicu, jer nije unela osveženje, ali demantovala me je na žurki, tako da neću nju nominovati. Nominovaću Vanju Živić, totalno mi je bezlična, nema nikakvu težinu kao učesnik, njeni komentari nisu zanimljivi, kao i podela budžeta, smorila me, uhvatila se Aneli, to je uradila nasilno. Ne vidim njenu poentu u rijalitiju - rekao je Filip.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku:

Ne propustiteStars"ZLOBNA SI I POHLEPNA" Uroš udario žestoko na Sofiju: Haos u Eliti
uros-staniic-2.jpg
Stars"DANIMA SE OSEĆAM NEMOĆNO, OSEĆAM SPAZAM U GRUDIMA" Kačavenda potpuno slomljena zbog Sofije Janićijević: Zauvek puklo prijateljstvo
Milena Kačavenda
StarsOBEZBEĐENJE ULETEO U ELITU! DESILO SE NEŠTO STRAŠNO! Publika šokirana dok gleda haos njih troje
Sofija i Terza u velikom sukobu sa Dačom
RijalitiTERZA VERIO SOFIJU JANIĆIJEVIĆ! Nakon pomirenja kleknuo pred njom, ona odmah pristala
Terza i Sofija

 Pogledajte dodatni snimak:

31.01.2026. STARS EP583 PGM Izvor: Kurir TV