Janjuš šokirao izjavom

- Ako ikad više budem imao s*ks sa devojkom iz rijalitija, ja sečem polni organ, tako da sebe krivim, sve sam j*bao kad sam izašao iz sedmice, nemojte da se ljutite, tu ste sa momcima. Sad pričam iskreno stigao sam do broja 28 devojaka iz rijalitija, hteo sam da idem do 30, tu sam stao. Nikad više neću biti ni sa jednom rijaliti učesnicom, obećavam. Ja ću nominovati Jovanu Mitić. Prvo Saro, da sam tvoj otac ja bih uzeo helikopter da dođem ovde da te uzmem, šta će ljudi s tobom - naveo je Janjuš.