O porodici Ražnatović čini nam se da znamo skoro sve, ali neki detalj nam i promakne. Anastasija Ražnatović obrazovanje ne krije, ali je mnogima nepoznanica šta je Cecina ćerka studirala.

Anastasija rođena 25. Maja 1998. godine u Beogradu. Sa bratom Veljkom Ražnatovićem pohađala je britansku školu ali je 2011. godine nastavila školovanje na Kipru.

Anastasija Ražnatović Foto: Printscreen, Prin Screen

Nastavila sve u Beogradu

Nakon završetka srednje škole vratila se u Beograd gde je upisala poslovnu školu.

- Ponekad me neko iskritikuje što na drušvenim mrežama ne objavljujem fotografije sa fakulteta nego samo odevne kombinacije ili snimke iz noćnih provoda.

To je zato što kada sam na fakultetu fokusirana sam na predavanja, a ne na telefon - izjavila je jednom prilikom Anastasija koja je već neko vreme živi sa suprugom Nemanjom Gudeljom u Sevilji.

ceca-raznatovic-i-anastasija-raznatovic.jpg
Anastasija Ražnatović
pomen Arkanu Veljko Anastasija Ražnatović
2025-04-23 07_34_36-Instagram.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

31.01.2026. STARS EP583 PGM Izvor: Kurir TV