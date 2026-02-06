Slušaj vest

Nina Đogani, mlađa ćerka Anabele Atijas i Gagija Đoganija, operisala je nos. Sestra Lune Đogani rešila je da se sredi kod plastičnog hirurga.

Ona se oglasila na Instagramu nakon operacije i pokazala lice u zavojima.

- Ja iz anestezije pravo na Instagram - napisala je uz snimak iz bolničkog kreveta.

Inače, Nina jako vodi računa o svom izgledu, redovno trenira, ali i radi u fitnes studiju.

Nina Đogani operisala nos Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić

O njoj je endavno u javnosti govorio njen otac Gagi. Za svoju dvadesetogodišnju naslednicu imao je samo reči hvale.

- Nina ima talenat, ume da peva, da igra, mi smo bili tu da je podržimo. Sve sportove je probala, ali se nije našla. Pustili smo da sebe pronađe u nečemu. Ozbiljno trenira u teretani - rekao je denser jednom prilikom za medije.

Nina je, inače, u dužoj vezi s dečkom koji je bio u Centralnom zatvoru gde ga je redovno posećvala, a jednom prilikom ju je i uslikala ekipa Kurira.

Nina Đogani Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Ćerka Gagija i Anebele se svim silama trudi da svoj privatni život sačuva od očiju javnosti, a na Instagramu neretko objavljuje emotivne fotografije sa dečkom na kojima mu obavezno krije lice.

