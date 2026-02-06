Pop zvezda Saša Kovačević još jednom je potvrdio status jednog od najtraženijih izvođača na regionalnoj muzičkoj sceni rasprodavši i treći solistički koncert u beogradskom Sava Centru, zakazan za 7. februar. Nakon dve potpuno rasprodate večeri u decembru, ulaznice su u potpunosti planule i za ovaj dodatni termin.

Ovakav odziv publike potvrda je vrhunskog kvaliteta produkcije i snažne emocije po kojoj su Sašini koncerti prepoznatljivi. Beograd je još jednom pokazao da sa posebnim poverenjem prati njegovu karijeru, nagradivši ga još jednom prepunom dvoranom.

Publiku u „Plavoj dvorani“ očekuje spektakularan koncert. Uz najnovije hitove poput pesama „Romeo“ i „Boje leptira“, Saša će izvesti i brojne balade i brze ritmove koji su obeležili njegovu dugogodišnju karijeru i učvrstili ga na samom vrhu pop muzike.

Sledeća stanica: Novi Sad za Dan zaljubljenih

Koncertna euforija se nakon Beograda seli u Novi Sad. Saša Kovačević će 14. februara održati veliki koncert u dvorani Spens, pružajući novosadskoj publici priliku da Dan zaljubljenih proslave uz najlepše ljubavne pesme.

