Porodica i prijatelji napravili su proslavu povodom rođenja sina Milice Todorović, a na kojoj smo prvi put imali prilike da vidimo partnera pevačice. Sada je otkriveno zbog čega njeni roditelji nisu prisustvovali veselju.

Naime, otac Milice Todorović se oglasio za domaće medije i otkrio da je njegova supruga Jasmina operisana i da se nalazi u bolnici. Milan Todorović je istakao da će slaviti kada se ona oporavi.

- Nismo još, ali ćemo da slavimo. Ne znam kada tačno jer mi je žena u bolnici, pa kada izađe - kazao je Milan za jedan portal.

Prvo oglašavanje Milice Todorović nakon porođaja

Naime, pevačica tvrdi da ima vremena kada će pričati o svemu o čemu se priča i piše, te i da je zahvalna na tome što je postala majka.

- Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću vas, kao što ste i do sada, poštovali mene i moju porodicu da to i ostane. Kad dođe vreme, pričaćemo o svemu, sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim detetom - rekla je Milica Todorović, pa je dodala:

- Od stresa zbog priče koja je usledila nakon porođaja, izgubila sam mleko. Sada mi je najvažnije zdravlje deteta - poručila je pevačica.

Komšije otkrile sve o porodici Todorović

Inače, ekipa jednog medija nedavno je posetila Kruševac gde smo pronašli kuću Milice Todorović, a komšije su tada otkrile da ne znaju ko je otac njenog deteta.

