Milica Todorović pre tri dana se porodila i na svet donela dečaka po imenu Bogdan.

Milica nije želela da otkriva medijima ko je otac njenog deteta, a misterija oko toga traje otkad je u javnosti procurila informacija da je pevačica ostala u drugom stanju.

Nakon veselja povodom rođenja deteta oglasila se zakonita žena pevačicinog partnera, a od tada je nastao pravi haos.

Šokantno, novo oglašavanje zakonite žene

Njene nove izjave šokirale su javnost.

- Sve me stiže, ne mogu da se smirim. Ne znam gde je on sad, očigledno ga nije briga za nas i decu, ovaj brak je definitivno gotov. Ja ne mogu više ovako. Kad sam bila kod nje njoj je jedini problem bio da li smo mi u otvorenom braku - započela je LJ.M. za Pink.rs pa dodala:

- Ja ne želim da se bilo kakve netačne tvrdnje iznose. Mi smo bili porodica, bili smo u najlepšem bračnom odnosu, nisam svesna šta me je snašlo. Ja živim u paklu, moju decu ne mogu da zaštitim. Ja sam njemu ceo život posvetila, izdana sam, ja to nisam zaslužila, on zna koliko sam uz njega bila.

Nakon toga Lj.M. je otkrila da je ona prva javila Milici:

- Ja sam se njoj javila na Instagramu prvo, ona meni ništa nije odgovorila kada sam joj napisala da sam ja žena oca njenog deteta. Ona je sve znala... Ovaj brak je gotov za mene. Oni zaslužuju jedno drugo. Samo želim da izađem iz svega ovoga. Neću ništa da imam sa njim. Život sam mu dala. On je bio moje sve. Ja sam izgubila 19 godina života, jedne ljubavi nema više. Mene niko ne pita šta sam ja izgubila - govorila je ona za Pink.rs pa je dodala:

- Ja sam se trudila da budem prisebna i stabilna. Ona je od svega razmišljala da li mi imamo intimne odnose i samo je za to pokazivala interesovanje. Jako se loše osećam i moram da se isključim iz ovoga.

Prvo oglašavanje Milice

Pevačica je u izjavi priznala da joj se ostvarila najveća želja, ali i da joj se desilo ono što nije želela - izgubila je mleko.

- Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću vas, kao što ste i do sada poštovali mene i moju porodicu da to i ostane. Kad dođe vreme, pričaćemo o svemu, sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim detetom - rekla je Milica i dodala:

- Od stresa zbog priče koja je usledila nakon porođaja, izgubila sam mleko. Sada mi je najvažnije zdravlje deteta - poručila je pevačica.