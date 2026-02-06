Slušaj vest

Pevač Emir Brunčević se suočava sa ozbiljnim problemom sajber nasilja i krađe identiteta na društvenim mrežama.

Naime, jedan lažni nalog preko kog su navodno iza njegovog imena razmenjivane poruke je prijavljen i uklonjen, ali neprijatnosti su se nastavile pojavljivanjem novih profila koji iza njegovog imena i prezimena kontaktiraju druge korisnike.

Emir je putem svog Instagram naloga obavestio javnost o prevari koja se dogodila na platformi TikTok. On je objavio sliku spornog profila uz jasno upozorenje:

Emir Brunčević objavio je upozorenje na Instagramu o lažnom profilu na TikToku koji koristi njegovo ime Foto: Printscreen Instagram, Privatna Arhiva

"Na TikToku se pojavio profil koji se lažno predstavlja kao Emir Brunčević. To nije Emir i nema veze sa njegovim zvaničnim nalozima. Molimo vas da prijavite lažni nalog i ignorišete poruke sa tog profila"

S obzirom na to da mu ova situacija kontinuirano stvara probleme, pevač je spreman da se obrati nadležnim institucijama kako bi zvanično prijavio zloupotrebu.

Pevačica isto bila na meti internet prevare

Mia Borisavljević doživela je nedavno neprijatnost kada je jedna grupa ponudila ljudima da će svima dati po 200 dinara ponaosob ukoliko je zaprate na Instagramu. Pevačica se oglasila i naglasila da je u pitanju prevara.

- Svašta! To samo imam da kažem. Upravo me je pozvala drugarica i rekla da je i ona to videla. Staviću obaveštenje da je u pitanju prevara. Ne verujem da bi iko i probao ovako nešto, ali za svaki slučaj - poručila je pevačica.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsRATNO STANJE NA ESTRADI NE PRESTAJE! Šako Polumenta se na krv i nož posvađao sa Emirom Brunčevićem: Pale su i pretnje, u sve umešana i policija
Emir Brunčević Šako Polumenta
StarsO POKOJNICIMA SVE NAJLEPŠE! Emir Brunčević žestoko udario na Polumentu: Čovek se nije pojavio...
Šako Polumenta Emir Brunčević
StarsESTRADNI RAT NE JENJAVA: Šako Polumenta piše gnusne uvrede poznatoj pevačici: Nikad nisam čuo za ovu babu... Ona se hitno oglasila (FOTO)
šako.jpg
Stars"ZA NJEGA SAM GIGANT, NA MOJOJ PESMI JE ZARADIO ZA STAN" Šako Polumenta žestoko odgovorio kolegi na prozivku: To njegovo zavijanje...
sako-polumenta01-marina-lopicic.jpg
StarsZAPALIO SE OLDTAJMER, PEVAČI HITNO REAGOVALI! Nezgoda na snimanju spota Darka Lazića i Emira Brunčevića
Screenshot_1217.jpg

 Pevač pokazao video Polumente iz kreveta:

Naš pevac pokazao video Polumente iz kreveta: Emir otkrio kako ga je Šako slagao Izvor: MONDO/Đorđe Milošević