Pevačica Milica Todorović je na svet donela sina Bogdana, ispunivši svoju najveću životnu želju da postane majka.

Porodila se 3. februara i od tada su mediji i javnost u Srbiji intenzivno pratili svaku informaciju iz njenog privatnog života.

Milica je u prvim izjavama po porođaju izrazila zahvalnost na podršci, ali i zamolila medije da poštuju njen mir i privatnost, jer joj je sada zdravlje i sreća deteta najvažnije.

Međutim, priča je ubrzo postala šira od same radosti oko dolaska bebe, jer su u javnost procurile tvrdnje da je otac njenog deteta muškarac koji je trenutno u braku i ima dvoje dece.

Prema medijskim izvorima, navodna supruga oca pevačicinog deteta izjavila je da je u braku sa tim muškarcem dugo godina i da zajedno imaju dvoje dece, te da on ne želi da se razvede, iako je upravo postao otac sinu kojeg je rodila Milica.

Komšije i ljudi iz njenog kraja komentarisali su ove medijske navode, ali istakli da ne mogu sa sigurnošću da potvrde sve detalje i da mnogi prate priču kao da je u pitanju rijaliti, izražavajući i zabrinutost zbog medijske pažnje koja je prati poslednjih dana.

Pre godinu dana bila verena

Pre samo godinu dana Milica je bila verena sa opasnim momkom iz Hrvatske koji je divljao po Beogradu.

Milica Todorović je tada bila u fokusu medijskih spekulacija zbog svoje veridbe sa muškarcem po imenu Mario, biznismenom iz Hrvatske, koji je pravio haos na javnim mestima i izazvao intervenciju policije.

U to vreme se pričalo da je Milica raskinula veridbu posle saznanja da je partner vodio dvostruki život, što je bio emotivni udarac za pevačicu i izazvalo je niz komentara u javnosti.

Tada je ostala tajanstvena oko svoje veze, ne potvrđujući javno sve navode, dok je srce slomljeno ostalo tema publike i tabloida.

