- Čitav život Bogoljuba Karića je vulgarna predstava, sada je i Čedomir protiv svoje volje njen deo i zato će zažaliti svi koji su za to odgovorni, jer on sigurno neće biti statista koji igra zadatu ulogu dok mu nova srpska dinastija, kako Bogoljub doživljava svoje pleme, udara na porodicu i dom. Priznajem, dugo nisam razumeo mog prijatelja koji mi je govorio da će se luda situacija oko stana, uprkos njegovoj pristojnosti i poštovanju svakoga, pa i „čupavca iz Peći“, rešavati surovim obračunom, jer B. K. ili jede živo meso ili povija rep. Sada, kada su šake na stolu i svako može da vidi da je B. K. svesno učestvovao u prezbiljnoj prevari sa željom da uništi Čedomira i njegovu porodicu… Kada je protiv svoje volje u sve uvučen, moj drug kaže da će mu odgovoriti na jeziku koji B. K. ne razume, ali je vreme da ga konačno nauči — umesto B. K. muljačine, stavljanjem svih karata na sto pred svima, umesto sačekuša u kojima se krije dok drugi odrađuju posao, pozivanjem na zakon od koga čitav život ne beži bez razloga… i da, Viši sud je potvrdio izvršenje, vidno da dokumentacija koja dokazuje prevaru razmera prevazilazi razmere prevare vezane za falsifikovana dokumenta! Prihvatio je Čedomirov zahtev onako kako je, uprkos svima koji su prestali da veruju, on i rekao da će biti uporan i bez odustajanja, ponavljajući: „Život je onakav kakav si" - napisao je on.