Pevač Vlado Georgiev obratio se javnosti i tom prilikom je komentarisao nedavni događaj, odnosno bombu koja je bačena u dvorište Zdravka Čolića.

- Ja i dalje mislim da je u pitanju greška, sto posto. To je skandal. Mislim da je u pitanju greška. Zašto bi neko Zdravku Čoliću bacio bombu? Ne razumem, stvarno... Jako dugo se poznajemo. Nikakvog smisla to nema, mogu da potpišem - rekao je pevač, pa je potom dodao:

- Ne, nisam se čuo direktno, ali sam se čuo sa nekim bliskim ljudima. Ja znam kako je to sa njim. On je čovek koji inače slabo koristi telefon. Obično vrati poruku tri dana kasnije, ili šest, a nekad i deset! Nisam hteo uopšte da ga maltretiram. Vrlo neprijatno.

Uhapšeni napadači

Podsetimo, na kuću Zdravka Čolića na Dedinju bačena je bomba 03.02.2026. u ranim jutarnjim časovima, a napad su zabeležile sigurnosne kamere. Nedavno je jedna osoba uhapšena zbog napada, a potom i druga, o čemu je Blic ranije pisao.

