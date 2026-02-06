Slušaj vest

Pravi haos izbio je između članova žirija u Zvezdama Granda i to zbog glasova, a Snežana Đurišić se odmah obarila produkciji.

Sve je počelo osmesima i komplimentina koje je Ceca Ražnatović udelila koleginici Dari Bubamari.

-Raketa! Zemlja, vazduh, zemlja, raketa i nema ti ravne!- hvalila je pevačica, ali onda je došlo do preokreta.

Naime, u studiju je zavladalo nezadovoljstvo među članovima žirija koji su zahtevali od produkcije da obe takmičarke prođu u naredni krug.

 Snežu iznervirao direktor

-Da li produkcija može da reši ovo?- pitala je Snežana Đurišić, a direktor Granda Goran Šljivić odgovorio je:

-Ne može, Ceca je glasala i za kandidatkinju jedan i kandidatkinju dva.

Međuti, Ceca je nastavila da se buni tvrdeći da je u nebranom grožđu.

-Pa zato što nas maltretiraš, ne mogu da se odlučim, na šta liči ovo?!- odbrusila je Svetlana, a sa njom je bila saglasna i Snežana Đurišić koja je bila besna zbog odričnog odgovora:

-Ja ću da kažem da ovo nije fer, a ti znaš da ovo nije fer!

Ipak, situaciju je ‘popravio’ Dragan Kojić Keba koji je na sceni zaigrao sa svojim kandidatom i zabavio kolege, kao i sve u studiju.

-Kako je Kebi dobro, on kao da je na TikToku- našalio se Đorđe David.

