SNEŽENA ĐURIŠIĆ BESNA NAKON ŠTO JE DOBILA ODGOVOR OD DIREKTORA! Molila je za rešavanje ove situacije, a onda je usledio hladan tuš: NE MOŽE
Pravi haos izbio je između članova žirija u Zvezdama Granda i to zbog glasova, a Snežana Đurišić se odmah obarila produkciji.
Sve je počelo osmesima i komplimentina koje je Ceca Ražnatović udelila koleginici Dari Bubamari.
-Raketa! Zemlja, vazduh, zemlja, raketa i nema ti ravne!- hvalila je pevačica, ali onda je došlo do preokreta.
Naime, u studiju je zavladalo nezadovoljstvo među članovima žirija koji su zahtevali od produkcije da obe takmičarke prođu u naredni krug.
Snežu iznervirao direktor
-Da li produkcija može da reši ovo?- pitala je Snežana Đurišić, a direktor Granda Goran Šljivić odgovorio je:
-Ne može, Ceca je glasala i za kandidatkinju jedan i kandidatkinju dva.
Međuti, Ceca je nastavila da se buni tvrdeći da je u nebranom grožđu.
-Pa zato što nas maltretiraš, ne mogu da se odlučim, na šta liči ovo?!- odbrusila je Svetlana, a sa njom je bila saglasna i Snežana Đurišić koja je bila besna zbog odričnog odgovora:
-Ja ću da kažem da ovo nije fer, a ti znaš da ovo nije fer!
Ipak, situaciju je ‘popravio’ Dragan Kojić Keba koji je na sceni zaigrao sa svojim kandidatom i zabavio kolege, kao i sve u studiju.
-Kako je Kebi dobro, on kao da je na TikToku- našalio se Đorđe David.
Pogledajte dodatni snimak: