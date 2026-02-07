Slušaj vest

Dosta estradnih umetnika susrelo se s terorom kriminalaca koji su ih reketirali. Neki od njih godinama su već u takvom ropstvu, a ima i onih koji su uspeli da se iščupaju

Bombaški napad na kuću Zdravka Čolića od pre nekoliko dana uznemirio je javnost, kako obične građane koji su poštovaoci slavnog pevača, tako i njegove brojne kolege s muzičke scene jer su oni svesni ko stoji iza toga. Potpis mafije, kako tvrde izvori Kurira, već je dobro poznat mnogim pevačima, koji godinama trpe njihov teror, ali o tome ćute iz straha da bi moglo nešto loše da im se desi, baš kao u slučaju Čole, Maje Berović ili Senide, koje su takođe prošle kroz teror estradnih kriminalaca.

Zamka je spremna

U jučerašnjem izdanju uz pomoć sagovornika koji su insistirali na anonimnosti, a dobro su upućeni u ova dešavanja, otkrili smo detalje o tome kako pevači upadnu u zamku i postanu plen mafijaša koji od njih potom uzimaju ogromne svote novca, najmanje polovinu, a nekad i više od toga. U nastavku ove teme opisaćemo kako izgleda trenutak kada muzičari shvate da su u kandžama kriminalaca i koliko moraju da plate "slobodu".

Znam nekoliko slučajeva kada su pevači iz očaja poželeli da se reše takvih ljudi, neki su to uspeli tako što bi platili određenu sumu novca, a postoje i oni koji su morali da plate i još su bili žestoko kažnjeni na različite načine. Na primer, Andreana Čekić prošla je najbolje od svih, moglo bi se reći. Kad je shvatila da joj ne ostaje gotovo ništa od para koje zaradi, dogovorila se s tim "menadžerima" da im plati raskid ugovora. Oni su se složili i rekli joj da to iznosi 200.000 evra, pa im je Andraena taj dug isplatila u nekoliko rata. Od tada je slobodna. Slično je prošla i Ana Nikolić. Ona je takođe imala aranžman s tim ljudima, ali je već u startu shvatila da joj se ne isplati da radi za njih, pa je ugovor brzo raskinut, a ona je morala da im plati više od 400.000 evra, koliko su oni, navodno, uložili u njenu karijeru. Dug, međutim, nije vratila ona, već njen brat, koji je takođe bio potpisnik ugovora. Ana jednostavno nije želela da plati taj novac, pa je njen brat morao da se žrtvuje - tvrdi dobro upućeni izvor Kurira i dodaje da je druga grupa estradnih kriminalaca bila mnogo nemilosrdnija prema pevačima:

Sarajevska grupa mafijaša je znatno gore postupala. Poznat je slučaj Senide, koju su planirali da ubiju, što je policija potvrdila, a takođe su je šamarali na jednom nastupu i bacali suzavce dok je bila na bini, dok su njenom saradniku u dvorište podmetnuli bombu, koja je eksplodirala. Sve to samo zato što više nije htela da radi s njima. Postavili su joj uslove da mora da im plati pola miliona evra za slobodu, što je na kraju i uradila. Tako je prošla i Maja Berović, i to od istih ljudi. Pretili su joj da će je ubiti ako im ne plati 300.000 evra na ime naknade za raskid saradnje, što ona i njen suprug nisu hteli da učine. Prvo su im bacili bombu u dvorište kuće, pa su potom pucali na kombi u kom su bile Majini muzičari. Naravno, ubrzo nakon toga su platili kriminalcima da ih ostave na miru.

Sagovornik Kurira navodi da su ovi iznosi često višestruko veći nego što pevači zaista duguju "menadžerima kriminalcima".

Radi se o čistom reketiranju. Evo kako oni rade. Ulože u nečiju karijeru 300.000 evra, dakle u snimanje pesama, spotova, reklamu i ostale. Potpišu ugovor s pevačem da im na ime toga ubuduće daju polovinu zarade od nastupa i digitalnih prihoda, što je u suštini realno i primamljivo. Moram napomenuti da prilikom dogovaranja ti "menadžeri" pevačima garantuju da će imati redovne nastupe u klubovima koji su pod njihovom kontrolom širom regiona i dijaspore, kao i da će im cena nastupa biti, na primer, 10.000 evra. E onda ubrzo dolaze problemi. Kad bi pevač otplatio približno polovinu novca, kriminalci počnu da im smanjuju cene nastupa, pa tako brzo spadnu na, recimo, 6.000 evra. Polovina od toga pripada "menadžerima", a od druge polovine pevači moraju da plate bend, troškove putovanja, smeštaj, tako da njima jedva ostane hiljadu evra. Tada oni shvataju da su prevareni i traže prekid ugovora - priča naš izvor i nastavlja:

Nikad kraja otplati

Ali pakt se ne može tako lako prekinuti. Umesto da isplate ostatak duga, koji bi u ovom primeru iznosio 150.000 evra, kriminalci im uvek traže da isplate pun iznos koji su navodnu uložili u karijeru, dakle 300.000 evra. Bez obzira na to što je polovina već isplaćena. Sad vam je jasno zašto je to klasičan reket, umotan u foliju. Sumnjam, ali nisam siguran, da se Čola našao baš u ovakvoj situaciji. Čovek verovatno nije hteo da plati nešto što nije realno - zaključio je naš sagovornik.

Niko od aktera priče nije želeo da komentariše navode o problemima koje su imali sa estradnim mafijašima.

