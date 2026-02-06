Slušaj vest

Globalni fenomen koji je osvojio publiku širom sveta uskoro stiže i na male ekrane u Srbiji, donoseći potpuno novo televizijsko iskustvo prepuno napetosti, psihološke igre, strategije i neočekivanih obrta.

"The Traitors" je format koji je za kratko vreme postao jedan od najgledanijih i najkomentarisnijih TV sadržaja u svetu, sa lokalnim adaptacijama u više od 30 zemalja, uključujući Veliku Britaniju, SAD, Australiju, Holandiju, Francusku, Nemačku i mnoge druge. Serijal je osvojio brojne prestižne nagrade, uključujući BAFTA i Emmy priznanja.

Radnja formata smešta grupu takmičara u izolovano i misteriozno okruženje, gde se među njima kriju – zaverenici. Dok većina igrača pokušava da otkrije ko su oni, zaverenici tajno eliminišu ostale, stvarajući neprestanu tenziju, sumnju i neizvesnost. Igra je istovremeno test inteligencije, intuicije, emocionalne stabilnosti i sposobnosti manipulacije, a svaki potez može biti presudan.



Gledaoci će imati priliku da prate složene međuljudske odnose, savezništva koja se sklapaju i ruše, kao i dramatične preokrete koji čine "The Traitors" jednim od najuzbudljivijih formata današnjice. Ova kombinacija rijaliti drame, psihološkog trilera i društvene igre garantuje snažnu emotivnu uključenost publike i intenzivno praćenje iz epizode u epizodu.

Prva TV ovim projektom nastavlja svoju strategiju dovođenja najvećih svetskih televizijskih brendova na domaće tržište, uz produkciju na najvišem nivou i lokalnu adaptaciju prilagođenu senzibilitetu domaće publike.

