O ljubavi sa Igorem Kojićem

- Od mog i Igorovog razvoda je prošlo dva, tri meseca. Nas dvoje smo se slučajno upoznali u gradu, nisam ni znala ko je Igor jer je nosio neku kapu i ja ga nisam prepoznala. Taj dan sam bila kod frizera i izgleda da se isplatilo, rekao mi je da mi je lepa frizura. Tako je sve počelo. Pre stupanja u brak smo kratko bili zajedno, roditelji su bili šokirali, ali upoznali su Igora tako da se nisu protivili. Ja čim sam upoznala Igora sam došla kući i rekla: "Da znate, ovo je dečko za kojeg ću da se udam". Prvog dana sam to rekla jer sam imala osećaj koji nisam imala ni sa kim drugim i zbog toga mi nije žao iako se završilo ovako kako se završilo. Mislim da se uvek treba voditi svojim osećajem i slušati srce jer nikada ne znate šta to može da vam donese, iako to nije prošlo, možda će nešto drugo proći. Možda iz lošeg izrodi nešto lepo - rekla je ona tada i dodala da razlika u godinama nije bila problem u njihovom odnosu.