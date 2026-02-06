Slušaj vest

Bivša snajka Dragana Kojića Kebe, odnosno bivša žena Igora Kojića, pevačica Sofija Dacić, izbačena je iz takmičenja "Zvezde Granda", a sada je napustila Srbiju.

Naime, Sofija je spakovala kofere i otisnula se na daleko putovanje, gde planira da odmori i napuni baterije za predstojeći period.

Sofija Dacić na putovanju u Indiji Foto: Printscreen Instagram

Na društvenim mrežama Sofija se oglasila fotografijom iz Indije, tačnije ispred čuvenog Hrama lotosa u Nju Delhiju, što je odmah privuklo pažnju njenih pratilaca.

Obzirom da se nedavno povredila i da je morala da koristi štake, mnogi spekulišu da joj je putovanje poslužilo kao prilika za lični mir, daleko od reflektora i medijske pažnje u Srbiji.

O ljubavi sa Igorem Kojićem

Podsetimo, Sofija je nedavno prvi put govorila o ljubavi sa Igorom i otkrila kako su se oni upoznali.

- Od mog i Igorovog razvoda je prošlo dva, tri meseca. Nas dvoje smo se slučajno upoznali u gradu, nisam ni znala ko je Igor jer je nosio neku kapu i ja ga nisam prepoznala. Taj dan sam bila kod frizera i izgleda da se isplatilo, rekao mi je da mi je lepa frizura. Tako je sve počelo. Pre stupanja u brak smo kratko bili zajedno, roditelji su bili šokirali, ali upoznali su Igora tako da se nisu protivili. Ja čim sam upoznala Igora sam došla kući i rekla: "Da znate, ovo je dečko za kojeg ću da se udam". Prvog dana sam to rekla jer sam imala osećaj koji nisam imala ni sa kim drugim i zbog toga mi nije žao iako se završilo ovako kako se završilo. Mislim da se uvek treba voditi svojim osećajem i slušati srce jer nikada ne znate šta to može da vam donese, iako to nije prošlo, možda će nešto drugo proći. Možda iz lošeg izrodi nešto lepo - rekla je ona tada i dodala da razlika u godinama nije bila problem u njihovom odnosu.

