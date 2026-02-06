Slušaj vest

Slučaj Zdravka Čolića, kome je pre nekoliko dana bačena bomba na porodičnu kuću na Dedinju, izazvala je paniku na estradi. To pokazuje izjava Saše Kovačevića da razmišlja da napusti Srbiju zbog straha za sopstvenu bezbednost.

– Ispletena je mreža koja već godinama, nažalost, dobro funkcioniše. Sve počinje u Crnoj Gori i širi se preko Balkana sve do zapadnih zemalja – Austrije, Švajcarske, Nemačke… Dakle, glavni bosovi su iz Crne Gore, ali sumnjam da oni tamo stalno borave. Ranijih godina su bili glavni krijumčari duvana i cigareta za ceo region i šire. Sećate se da je 2018. godine crnogorska novinarka Olivera Lakić istraživala njihovo kriminalno poslovanje. To se završilo najpre tako što je dobijala pretnje mesecima dok je pisala tekstove, a kako nije htela da prekine da radi na tome, kriminalci su je upucali u nogu – tvrdi izvor Kurira i dodaje:

– Kad su dobro razradili ovaj posao, krenuli su s trgovinom narkotika jer je to znatno isplativije. Imaju saradnike širom Balkana, a neki od njih dosetili su se da bi ulaganje u karijere pevača bilo idealno za pranje prljavog novca. Najpre su se takvi „menadžeri“ pojavili u Bosni i Hercegovini i dijaspori, a poslednjih nekoliko godina počeli su da rade i s pevačima iz Srbije. Način na koji love pevače je da im ponude ogromne svote novca (od 100.000 pa do 300.000 evra) za ulaganje u njihovu karijeru, snimanje pesama i spotova, promociju.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Petar Aleksić

Po dogovoru, ti menadžeri kriminalci im kasnije organizuju nastupe, od kojih im uzimaju polovinu novca, a nekad i više. Problem nastaje kada pevači shvate da je takvo poslovanje pogubno za njih jer stalno moraju da otplaćuju dugove, dok njima ostaje minimalan iznos. Onda ti menadžeri pokažu svoje pravo lice, pa krenu da prete, ucenjuju, a ako pevači to ne shvate ozbiljno, onda i da fizički napadaju – ističe on.

Kako dalje navodi sagovornik, baš ovakav problem imao je i Zdravko Čolić. Kurir je prvi objavio da iza bombaškog napada na njegovu kuću stoji jedan estradni menadžer. Naš sagovornik potvrđuje da je Zdravko pre određenog vremena prekinuo saradnju sa ozloglašenim producentom.

– On jeste jedan od onih koje pominjem. Već je bio na stranama crne hronike, pisalo se o njegovom nasilničkom ponašanju. Koliko znam, Čola je s njim bio u prijateljskim odnosima, počeli su i poslovno da sarađuju na organizaciji nekih nastupa. Kad je Zdravko shvatio u kom pravcu to ide, odnosno da ovaj traži sve više novca i potpunu kontrolu nad njegovom karijerom, odlučio je da prekine svaki kontakt s njim. Bomba na Čolinu kuću bila je opomena da se s mafijom tako ne radi – priča sagovornik.

Slične probleme, navodi on, imala je i Maja Berović.

– Isto tako je prošla i Maja Berović. Ona je sarađivala s menadžerom iz Bosne koji je nakon prekida njihove saradnje najpre bacio bombu u dvorište njene kuće na Dedinju. Posle toga, budući da Maja nije pristajala na njihove ucene. Organizovali su da joj pucaju na kombi u kom su bili njeni muzičari. Srećom, niko nije poginuo. Imam informaciju da je Berovićka kasnije isplatila tom menadžeru kriminalcu veliku svotu novca da je ostavi na miru, isto kao i Senida. Ona je posle prekida saradnje s menadžerom iz Bosne morala da mu plati kao reket 500.000 evra. Ali to joj nije garantovalo bezbednost, pa su joj konstantno pretili i bacili bombu na kuću njenog saradnika.

– Jednom prilikom, na nastupu u Austriji, skinuli su je s bine i išamarali, bacali su suzavac u diskotekama u kojima je pevala. Koliko čujem, ona je sada pojačala obezbeđenje jer se uplašila da ne prođe kao Čola. Moram napomenuti da menadžeri kriminalci maltretiraju i vlasnike klubova. Odnosno ucenjuju ih da ne smeju angažovati druge pevače, osim onih koji su pod njihovom kontrolom. Tako postupaju svuda na zapadu, kao i u Crnoj Gori i Bosni. Srbija, Hrvatska, Severna Makedonija i Bugarska su zasad slobodno tržište, gde pevači mogu da pevaju bez kontrole mafijaša – završava naš sagovornik.

Oglasio se Mirković

Vlasnik i direktor Hype produkcije, Saša Mirković takođe je u prethodnim mesecima upozoravao na anomalije između pevača i menadžera, nakon što je i sam doživeo napad ispred hotela Šeraton, 10. maja 2025. godine od strane menadžera Velibora Popovića Popa.

Naime, podsećanja radi Velibor Popović Pop napao je Sašu Mirkovića isred hotela Šeraton u Zagrebu 10. maja.

Mirković je više puta isticao da se na estradi godinama dešavaju “prljave” kriminalne radnje i da su pojedini menadžeri samo paravan za kriminalne strukture, upozoravajući izvođače da budu oprezni kome prepuštaju karijeru.

1/5 Vidi galeriju Saša Mirković, estradni menadžer i producent, završio je na operacionom stolu nakon fizičkog sukoba sa estradnim menadžerom Veliborom Popovićem Popom. Foto: printscreen face tv

-Ja ću se uvek boriti protiv nasilja, protiv neprofesionalnih ljudi u našim poslovima i protiv zloupotrebe šoubiza i estrade u svrhe kriminala. Niko me neće zaustaviti u tome, jer moji izvođači ne moraju da idu po raznoraznim jahtama niti da rade za kriminalce – poručio je Mirković.

Kurir je pisao o tome da je i Darko Lazić imao probleme s mafijašima. Koji već duže vreme kontrolišu njegovu karijeru. Prošle godine je kidnapovan i gepekovan dok je nastupao na jednom privatnom veselju u Beču. A sve zbog toga što taj nastup nije prijavio menadžerima kriminalcima kojima duguje novac.

Pogledajte dodatni snimak: