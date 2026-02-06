Slušaj vest

Maša Memedović, ćerka voditelja Jovana Memedovića, privukla je ogromnu pažnju pojavivši se u izuzetno smeloj haljini, a svoj stajling je objavila na društvenoj mreži Instagram.

U pripijenoj korset-haljini izazovne bordo boje, koja se pozadi pertla i naglašava liniju tela, Maša je pokazala sasvim drugačije izdanje od onog na koje je javnost navikla i oduševila mnoge elegantnim i izazovnim, ali u isto vreme i pristojnim stajlingom.

Dugačka haljina savršeno je istakla njenu figuru, dok je stajling upotpunila klasičnim crnim salonkama, dajući celokupnom izgledu dozu glamura.

Maša Memedović u elegantvoj smeloj haljini Foto: Printscreen Instagram

Poseban utisak ostavio je trenutak kada se okrenula leđima, a tada su mnogima "vilice pale do poda". Maša je otkrila da je spremna za bal i da se trenutno nalazi u Beču.

- Dobro veče, idemo na bal - napisala je ona.

Skuplja stare stvari

Podsetimo, ona je nedavno na društvenoj mreži objavila da je prolazila pored kontejnera i primetila sto.

Prvo je mislila da li ga da uzme ili ne, međutim na kraju se odlučila da ga ponese kući i restaruira.

- Ja prosto ne mogu da ne zastanem kad vidim nameštaj na ulici - napisala je oduševljeno.

Kurir.rs

Ne propustitePop kulturaĆerka našeg voditelja otišla u Južnu Afriku: Jede ostrige dok joj na palubi divani pelikan (FOTO)
Maša Memedović
Pop kulturaĆerka Jovana Memedovića u dosad neviđenom izdanju: Zablistala u provokativnoj haljini, komentari samo pljušte (VIDEO)
Maša Memedović u sivom sakou pravi selfi
Pop kulturaJovan Memedović zasukao rukave pa se "bacio" na baklave: Otkrio kad je poslednji put bio u kuhinji, ćerka Maša sve snimila
Jovan Memedović u kuhinji pravi baklave.jpg
StarsSLAVLJE U DOMU JOVANA MEMEDOVIĆA! Za njegovu naslednicu danas je poseban dan, a potpuno je promenila svoj izgled! (FOTO)
Jovan Memedovic Masa Memedovic.jpg
Pop kulturaMaša Memedović ponovo prevazišla samu sebe: Pronašla sto iz doba Jugoslavije pa odlučila da mu "vrati dušu" (VIDEO)
Maša Memedović restaurirala stari sto

 Snimak Maše Memedović:

Maša Memedović Izvor: Instagram/masamemedovic