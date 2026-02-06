ĆERKA JOVANA MEMEDOVIĆA U VRELOM STAJLINGU Maša obukla smelu haljinu, a kad se okrenula svima vilice pale do poda (FOTO)
Maša Memedović, ćerka voditelja Jovana Memedovića, privukla je ogromnu pažnju pojavivši se u izuzetno smeloj haljini, a svoj stajling je objavila na društvenoj mreži Instagram.
U pripijenoj korset-haljini izazovne bordo boje, koja se pozadi pertla i naglašava liniju tela, Maša je pokazala sasvim drugačije izdanje od onog na koje je javnost navikla i oduševila mnoge elegantnim i izazovnim, ali u isto vreme i pristojnim stajlingom.
Dugačka haljina savršeno je istakla njenu figuru, dok je stajling upotpunila klasičnim crnim salonkama, dajući celokupnom izgledu dozu glamura.
Poseban utisak ostavio je trenutak kada se okrenula leđima, a tada su mnogima "vilice pale do poda". Maša je otkrila da je spremna za bal i da se trenutno nalazi u Beču.
- Dobro veče, idemo na bal - napisala je ona.
Skuplja stare stvari
Podsetimo, ona je nedavno na društvenoj mreži objavila da je prolazila pored kontejnera i primetila sto.
Prvo je mislila da li ga da uzme ili ne, međutim na kraju se odlučila da ga ponese kući i restaruira.
- Ja prosto ne mogu da ne zastanem kad vidim nameštaj na ulici - napisala je oduševljeno.
Kurir.rs
Snimak Maše Memedović: