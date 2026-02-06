Slušaj vest

Žarko Gligić, pevao je na proslavi povodom rođenja sina Milice Todorović na kojoj je bio otac njenog deteta za koga se u medijima piše da je oženjen i ima dvoje dece. Žarko je rekao da je na slavlju otac deteta bio izuzetno veseo, te da je naručivao pesme, međutim, pevač nije upućen da li je Miličin partner i dalje u braku.

Žarko je koleginici Milici Todorović poželeo svu sreću, a onda istakao da joj zbog cele situacije sigurno nije lako.

- Nisam ni ja eksplodirati to toliko. Najlepše slavlje, beba se rodila, emotivno veče, prelepo veče, ima li šta lepše. Milici, mami, tati, želim im sve najlepše, bebi, da su živi i zdravi. Za proslavu su me angažovali prijatelji, znam oca deteta od Milice preko zajedničkih prijatelja. Maksimalno smo ispoštovani.

- Svi su bili veseli, tata, tetka, poručivali su pesme, bio je i Steva Anđelković, kum, koleginice su pevale. Miličin partner se normalno ponašao, to su normalni ljudi. Poručivao je pesme, od Šerifa "Sin", bio je dosta emotivan. Milica se uključivala putem video poziva na proslavu, ona je bila razdragana, što vidi drage ljude.

1/8 Vidi galeriju Proslava rođenja deteta Milice Todorović Foto: printscreen/instagram/emilija_i_sedam_patuljaka

Ne zna da li je otac deteta oženjen

On nije želeo da spekuliše o natpisima da je Milica rodila dete oženjenom muškarcu.

- Ja ne poznajem ljude, ne znam da ima ženu i dvoje dece, ne bih mogao da polemišeš. Ne znam šta da kažem. Sigurno da Milici nije lako. Bilo je bakšiša, svi su davali pare - rekao je Žarko Gligić za "Blic".

Milice Todorović izgubila mleko zbog stresa

Naime, pevačica tvrdi da ima vremena kada će pričati o svemu o čemu se priča i piše, te i da je zahvalna na tome što je postala majka.

- Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću vas, kao što ste i do sada, poštovali mene i moju porodicu da to i ostane. Kad dođe vreme, pričaćemo o svemu, sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim detetom - rekla nam je Milica Todorović, pa je dodala:

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović blista u trudnoći Foto: Printscreen Instagram

- Od stresa zbog priče koja je usledila nakon porođaja, izgubila sam mleko. Sada mi je najvažnije zdravlje deteta - poručila je pevačica.

Žena od oca Milicinog deteta: "Pre mesec dana mi je rekao da čeka sina sa njom"

Da podsetimo, Lj. M. rekla je u svojoj ispovesti za domaće medije da je pre mesec dana saznala da njen suprug čeka dete sa Milicom Todorović.

- On mi je saopštio pre mesec dana da čeka dete s Milicom. Ja sam bila u čudu, potražila sam Milicu odmah, srela sam je ispred njene zgrade, pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. Ja sam s devojkom lepo pričala, sa njim nisam lepo pričala. Sumnjala jesam, nisam ništa gledala i tražila ni poruke, ni ništa. Ja ne znam šta je on njoj rekao, ja sa njim živim 19 godina u braku, mi imamo normalan brak i ne znam šta joj je on rekao i šta je ona planirala. Imali smo normalan brak... Baš je strašno - rekla je Lj. M. i dodala:

- Moja deca i ja preživljavamo pakao. Milica i ja smo lepo razgovarale, ona je meni rekla da su oni u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo. On je meni rekao da porodicu ne želi da napušta, ne znam šta je pričao njoj. Milica samo želi da se mi razvedemo i da on bude sa njima. Nije me pitala za našu decu, njoj to nije bitno. Njoj je najbitnije u kakvom smo mi odnosu i da li smo mi u braku, kako mi funkcionišemo, za moju decu me nije pitala, to je ne interesuje. Ona me dalje nije kontaktirala, ja nju nisam napadala, čak sam je i zaštitila... - poručila je ona.

Navodna supruga oca deteta Milice Todorović kaže da njen suprug ne želi razvod.

- On je meni rekao da on neće da se razvede od mene, on i dalje živi u našoj kući. On svoju ženu i decu neće ostaviti. Ja znam da se on neće razvesti jer smo mi u braku 19 godina, neće se od mene razvesti. Ja sam ceo život sa njim, ne znam kako su se oni spojili i kako se to desilo. Znam da on i Milica imaju neke zajedničke drugare, mene taj svet ne zanima, ja sam normalna žena, zaposlena... Ne znam ko su ti ljudi sa kojima se on druži - rekla je LJ. M. i dodala da je njen suprug sinoć bio na proslavi povodom rođenja sina, a onda se vratio u njihovu kuću i legao da spava.

- On je sinoć otišao na tu proslavu, vratio se kući i legao da spava. Strašno, da ne verujete... Ja sam emocionalno slomljena i potresena. Ja želim da se razvedem, ali on je rekao da ne želi - poručila je ona i otkrila u kakvom je sada stanju cela porodica zbog svega što ih je zadesilo.

Inače, otac deteta je bio na proslavi povodom rođena sina Bogdana, gde je prvi put i snimljen.

kurir / blic / pink

Pogledajte dodatni snimak: