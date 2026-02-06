Žika Jakšić vratio se poslovnim obavezama nakon šloga koji je doživeo pre dva meseca

U glamuroznom ambijentu, uz kristalne lustere i svečano dekorisane bele stolove, Žika Jakšić večeras proslavlja svoj 62. rođendan u jednom prestižnom restoranu u Beogradu. Voditelj i producent pojavio se u elegantnom odelu i sa osmehom dočekuje zvanice.

Tokom večeri nije krio dobro raspoloženje, a pred kamerama je kratko poručio da su mu želje skromne i iskrene:

- Želim samo zdravlje, za ostalo ćemo lako - poručio je Žika Jakšić.

"Trudim se da živim mirnije i svesnije"

Žika Jakšić je otvoreno govorio o svom zdravstvenom stanju, ističući da mu je ovo iskustvo promenilo pogled na život.

– Iskreno, osećam se dobro i zahvalno. Kada prođeš kroz takvo iskustvo, shvatiš koliko je zdravlje dragoceno i koliko male stvari u životu zapravo znače. Danas više slušam svoje telo i trudim se da živim mirnije i svesnije – izjavio je Jakšić.

On je naglasio da su mu u borbi sa ovim izazovom pomogli stručnost lekara, ali i sopstvena volja za životom.

"Porodica i prijatelji su moj temelj"

Voditelj nije krio da je prolazio kroz teške trenutke i strahove tokom oporavka, ali je podrška okoline bila presudna.

– Porodica i prijatelji su moj temelj. Ali moram da kažem i da me je ogromna podrška kolega i običnih ljudi duboko dirnula. Poruke, pozivi, molitve, to ne može da se zaboravi – rekao je Žika i dodao:

– Svaki čovek ima strah kada se suoči sa nečim nepoznatim. Ali strah te ili slomi ili te ojača. Kod mene je, hvala Bogu, bio ovaj drugi slučaj. Bilo je noći kada sam se pitao: "Hoću li se vratiti da budem onaj stari?" Ali upravo tada sam shvatio koliko je važno verovati i ne odustajati.

kurir / blic

