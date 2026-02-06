Slušaj vest

Katarina Živković i Milica Todorović godinama važe za bliske prijateljice i koleginice koje su uvek javno isticale međusobnu podršku, kako na poslovnom, tako i na privatnom planu. Upravo zbog tog bliskog odnosa, javnost je sa posebnom pažnjom ispratila informacije da je Katarina bila jedna od zvanica na slavlju koje je partner Milice Todorović organizovao povodom rođenja zajedničkog sina.

Nema mira poslednjih dana

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović u epicentru dešavanja Foto: Shutterstock, Damir Dervišagić, Kurir, Nemanja Nikolić, ATA Images

Turbulentno

Međutim, nakon pomenutog događaja, u medijima su se pojavile informacije o privatnom životu Milicinog izabranika, sa kojim je pevačica u emotivnoj vezi već godinu dana. Situacija je dodatno dobila na pažnji nakon što se za portal Pink.rs oglasila Lj. M., žena koja je navela da je sa Milicinim partnerom u zakonskom braku.

U doru i u zlu

1/5 Vidi galeriju Katarina Živković pružila podršku Foto: New Africa/Shutterstock, Prinstcreen Pink, Damir Dervisagić

Kratka i jasna

Ova saznanja izazvala su brojne reakcije, a kako bi čuli stav jedne od Milicinih najbližih prijateljica, kontaktirali smo Katarinu Živković. Ipak, pevačica je jasno stavila do znanja da ne želi da se meša u privatne okolnosti svoje koleginice.

- Milica će kao moja drugarica uvek imati moju podršku i želim sve najbolje njoj, kao i malom Bogdanu, ali se u njene privatne stvari zaista ne mešam niti ih komentarišem -poručila je Katarina u kratkoj poruci.

Interesovanje javnosti za ovu temu ne jenjava. Ostaje da se vidi da li će pevačica u narednom periodu odlučiti da se obrati javnosti i iznese svoj stav povodom cele situacije.Ona je medijima preko svog tima poslala poruku:

- Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću vas, kao što ste i do sada poštovali mene i moju porodicu da to i ostane. Kad dođe vreme, pričaćemo o svemu, sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim detetom.Od stresa zbog priče koja je usledila nakon porođaja, izgubila sam mleko. Sada mi je najvažnije zdravlje deteta- rekla je ona.