Slušaj vest

Istaknuti novinar i voditelj Božo Dobriša otvoreno je progovorio o aferi oženjenog pevača, koji već duži period održava paralelnu vezu sa muškarcem, a koju javnost do sada nije znala.

On je detaljno izneo sve informacije koje poseduje, ističući da je reč o izvođaču koji važi za velikog zavodnika i čije bi otkrivanje identiteta šokiralo javnost.

1/6 Vidi galeriju Božo Dobriša Foto: Privatna Arhiva, Dejan Milićević

- Ja ne znam zbog čega se izazvala tolika pažnja, kad toliko gej pevača ima. Ima i mladih, oženjenih gej pevača. Možda je interesantno jer sam ja sve to dočarao. Taj jedan pevač ima šezdeset godina, ne mogu da otkrijem ime. On je pevač narodne muzike, veoma je popularan. Bio je sa skoro svim pevačicama u prošlosti i njegovoj mladosti. Njegova žena zna za to. Sreo sam ga na plaži u Budvi, video sam ga kako pije koktele i dobacio ''voda je danas toliko topla, da ne moće rashladiti''. On se na to samo smeškao. Strašno bi bilo da se otkrije njegovo ime, verujem i da je sa mlađim pevačicama bio.

Muž naše zvezde uživa na jahti sa transrodnim osobama

Podsetimo, ranije je Božo Dobriša šokirao tvrdnjama o pevačima koji letuju u Crnoj Gori.

Božo Dobriša tvrdi da mnogi pevači u Crnoj Gori uživaju u tajnim vezama s transrodnim osobama, a ovamo se prave veliki frajeri.

- Da, posebno leti po jahtama. Muž jedne naše velike zvezde narodne muzike svakog leta uživa u društvu više transrodnih osoba na svojoj jahti. To se ovde zna.

Inače, Božo Dobriša je ranije govorio o gej aferi.

- U pitanju je jedan od najpopularnijih pevača u regionu i srećno je oženjen već dugo. On već godinama letuje u jednom od najluksuznijih hotela na primorju. Ima ogromne hitove koji obeležavaju svako leto ovde na moru. Njegov dečko je član njegovog tima, koji se od njega ne odvaja. Za taj posao je masno plaćen, a u stvari ne radi ama baš ništa. Žena ništa ne sumnja. Baš odlično izgleda za svoje godine. Prelepa je, ali je često na poslovnim i privatnim putovanjima po svetu s drugaricama i gleda svoja posla. Ovde u Crnoj Gori svi znaju da je on gej i, kad ga vide da dolazi s njim i da se čekiraju zajedno, svi umiru od smeha. To je javna tajna - tvrdi crnogorski voditelj.

Kurir.rs/Pink

Božo Dobriša čestitao Milici Todorović rođenje sina: