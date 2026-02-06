Slušaj vest

Žika Jakšić napravio je raskošnu proslavu povodom rođendana u jednom prestoničkom restoranu, a među zvanicama je, pored brojnih lica sa estrade i pevač Uroš Živković.

On je progovorio o oženjenom ocu deteta Milice Todorović, koja se nedavno porodila i na svet donela dečaka Bogdana.

Uroš je istakao da ne podržava paralelne veze.

- Čestitam Milici, nismo u kontaktu. Ona je sjajan lik, biće divna majka, puna pozitivne energije. Čestitam i ocu naravno.

- Iskreno ne podržavam da je neko u vezi sa zauzetim muškarcem. Mislim da dvoje ljudi treba da se sretnu u pravo vreme, ako dođe neka ljubav, treba da se završi ono što je bilo pre, pa otići dalje kroz život. Ne podržavam paralelne veze, brakove, možda ljudi imaju neke pravne i sudske sporove koji nisu rešeni, pa su zvanično udati ili oženjeni, a dugo nisu zajedno.

Pre godinu dana bila verena

Pre samo godinu dana Milica je bila verena sa opasnim momkom iz Hrvatske koji je divljao po Beogradu.

Milica Todorović je tada bila u fokusu medijskih spekulacija zbog svoje veridbe sa muškarcem po imenu Mario, biznismenom iz Hrvatske, koji je pravio haos na javnim mestima i izazvao intervenciju policije.

U to vreme se pričalo da je Milica raskinula veridbu posle saznanja da je partner vodio dvostruki život, što je bio emotivni udarac za pevačicu i izazvalo je niz komentara u javnosti.

Tada je ostala tajanstvena oko svoje veze, ne potvrđujući javno sve navode, dok je srce slomljeno ostalo tema publike i tabloida.

