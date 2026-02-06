Slušaj vest

Koncert Magla benda u prepunom Sava centru u Beogradu dobio je poseban, emotivan pečat kada se kao specijalna gošća večeri na sceni pojavila Dragana Mirković.

Publika je sa oduševljenjem pozdravila regionalnu muzičku zvezdu, a atmosfera je u tom trenutku dostigla vrhunac.

Dragana Mirković i Magla bend prvi put uživo izveli svoj duet „Ako se volimo“. Emocije, snažne interpretacije i iskrena energija na sceni izazvali su gromoglasan aplauz i ovacije publike, koja je od prvih taktova pevala zajedno sa izvođačima.

Nakon dueta, Dragana je otpevala jos dve numere “Luče moje” i “Pitaju me u mom kraju” kojima je sve u sali podigla na noge.

Vlada se još jednom javno zahvalio Dragani što je izdvojila vreme i uspela uprkos svim obavezama da dođe večeras i dodao da je svima iz benda velika čast što su snimili duet sa zvezdom njenog ranga.

