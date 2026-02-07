Slušaj vest

Vanja Mijatović sinoć je bila gost kod Žike Jakšića na rođendanu. Ekipa novinara našla se na pomenutom mestu, pa su iskoristili priliku da pevačicu pitaju o Milici Todorović, koja je glavna tema medija već četiri dana otkako se porodila.

Njen porođaj je protekao dobro, ali se na proslavi pojavio otac deteta koga je pevačica krila od javnosti, a onda se pojavila i njegova žena koja je u velikoj ispovesti otkrila da je otac Milicinog deteta, u braku već 19 godina i da ima dvoje dece.

Vanja je dala svoj komentar na sve ove vruće teme:

"Ona je moja prijateljica, bliske smo, nisam upoznala njenog izabranika. Šta god da je, važno da je ona živa i zdrava, da su svi živi i zdravi i da je dete dobro. Nismo se još čule, hoću da sačekam, znam kako je to, zvaću je ovih dana da joj čestitam" - rekla je Vanja Mijatović, pa progovorila o svojoj svadbi, a od supruga se u međuvremenu i razvela.

Foto: ATA Images

"Neću da se udajem, nema šanse, dosta od mene, probala sam, bilo je lepo i svadba je bila lepa, lepe su uspomene" - rekla je Vanja za Blic.

1/5 Vidi galeriju Vanja Mijatović Foto: Stefan Stojanović/ Mondo, Kurir Televizija

Nije kriva za raskid Anđele i Gastoza

Progovorila o vezi Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza

"Ja sam kulturna, ali glupa i naivna nisam. Neka misle šta hoće, ne znam uopšte odakle se rodila ta ideja da on i ja imamo nešto i da sam ja kriva za raskid. Ja ne volim da se petljam u tuđe živote. Ne čitam komentare, jer znam šta je istina i Gastoz i Anđela znaju šta je istina" - pričala je Vanja, pa otkrila kako je smršala:

"Godinu i mesec dana sam na režimu ishrane, čitav način ishrane sam promenila, gladna sam. Kombinovala sam više stvari znajući svoje telo, autofagija, ishrana po krvnim grupama, jedem dosta proteina sa voćem i salatom. To je neka izbalansirana i ograničena ishrana, ali posle određenog vremena večera ne postoji, slatko ne postoji, sve sam zamenila sa zdravim" - rekla je pevačica.