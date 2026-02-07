UDALA SE BIVŠA ŽENA REPERA ŠA! Od njega pobegla zbog nasilja, a sad sija u glamuroznoj venčanici: Udade se, Jagodo!
Vanja Ignjatović, javnosti je postala prepoznatljiva zbog veze sa reperom Nenadom Aleksićem Ša. Njihova veza završila se neslavno, a Vanja je jednom prilikom govorila o tome šta je sve proživela u vezi sa reperom.
Prošlost je ostavila tamo gde joj je mesto, pa joj je srce osvojio zasada misteriozni muškarac. Vanja je odlučila da njemu kaže sudbonosno "da", a sada su se pojavile fotografije sa venčanja.
Pozirala je u venčanici, dugoj, i nagovestila da je "stala na ludi kamen".
Zatim je na storiju objavila i snimak sa venčanja na kojem se ludo provela.
Vuče traume iz braka sa reperom
- Njega u trenutku uhvati neko ludilo... On se toliko drao da sam se ja uplašila, to mi je trauma života. Doživela sam nervni slom, onesvestila se, a on nije želeo da zove Hitnu jer je mislio da ću ga prijaviti policiji - izjavila je Vanja.
Takođe je otkrila da je u drugom mesecu trudnoće izgubila bebu nakon velike svađe sa Ša, što je opisala kao "najgori osećaj ikada".
Reper Nenad Aleksić Ša trenutno je u vezi sa Mionom Jovanović, s kojom je započeo ljubavni odnos tokom rijalitija "Zadruga". Iako su njihova veza i dalje pod lupom javnosti, par uspeva da održi svoju romansu uprkos kritikama.
Kurir.rs