Slušaj vest

Vanja Ignjatović, javnosti je postala prepoznatljiva zbog veze sa reperom Nenadom Aleksićem Ša. Njihova veza završila se neslavno, a Vanja je jednom prilikom govorila o tome šta je sve proživela u vezi sa reperom.

Prošlost je ostavila tamo gde joj je mesto, pa joj je srce osvojio zasada misteriozni muškarac. Vanja je odlučila da njemu kaže sudbonosno "da", a sada su se pojavile fotografije sa venčanja.

Pozirala je u venčanici, dugoj, i nagovestila da je "stala na ludi kamen".

Zatim je na storiju objavila i snimak sa venčanja na kojem se ludo provela.

Udala se Šaova bivša
Foto: Printscrean

Vuče traume iz braka sa reperom

- Njega u trenutku uhvati neko ludilo... On se toliko drao da sam se ja uplašila, to mi je trauma života. Doživela sam nervni slom, onesvestila se, a on nije želeo da zove Hitnu jer je mislio da ću ga prijaviti policiji - izjavila je Vanja.

Vanja Ignjatović Foto: Instagram

Takođe je otkrila da je u drugom mesecu trudnoće izgubila bebu nakon velike svađe sa Ša, što je opisala kao "najgori osećaj ikada".

Reper Nenad Aleksić Ša trenutno je u vezi sa Mionom Jovanović, s kojom je započeo ljubavni odnos tokom rijalitija "Zadruga". Iako su njihova veza i dalje pod lupom javnosti, par uspeva da održi svoju romansu uprkos kritikama.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsOD STRESA JOJ SE KOČILA VILICA, SADA IZGLEDA KAO AVION: Atraktivna plavuša tvrdi da je trpela nasilje od repera, a nakon razvoda procvetala (FOTO)
Vanja Ignjatović
StarsZBOG VEZE SA OŽENJENIM KOLEGOM SE POSVAĐALA SA SVIMA! Od nje je stariji 20 godina, nakon skandala se povukla, a sad se oglasila i svi komentarišu jedno
whatsapp-image-20240714-at-6.08.51-am-1.jpg
StarsPEVAČ SUPRUGU BESRAMNO VARAO S PEVAČICOM, U BRAKU TRPELA PAKAO, A NAKON RAZVODA PROCVETALA: Sada živi potpuno drugačije i bavi se neočekivanim poslom
Vanja Aleksic 2.jpg
StarsREPEROVA BIVŠA ŽENA GRMI U KUPAĆEM! Skinula se Vanja Ignjatović i pokazala sve skrivene tetovaže (FOTO)
Vanja Ignjatović na plaži