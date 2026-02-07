Slušaj vest

Prošlost je ostavila tamo gde joj je mesto, pa joj je srce osvojio zasada misteriozni muškarac. Vanja je odlučila da njemu kaže sudbonosno "da", a sada su se pojavile fotografije sa venčanja.

Pozirala je u venčanici, dugoj, i nagovestila da je "stala na ludi kamen".

Zatim je na storiju objavila i snimak sa venčanja na kojem se ludo provela.

Foto: Printscrean

Vuče traume iz braka sa reperom

- Njega u trenutku uhvati neko ludilo... On se toliko drao da sam se ja uplašila, to mi je trauma života. Doživela sam nervni slom, onesvestila se, a on nije želeo da zove Hitnu jer je mislio da ću ga prijaviti policiji - izjavila je Vanja.

1/6 Vidi galeriju Vanja Ignjatović Foto: Instagram

Takođe je otkrila da je u drugom mesecu trudnoće izgubila bebu nakon velike svađe sa Ša, što je opisala kao "najgori osećaj ikada".

Reper Nenad Aleksić Ša trenutno je u vezi sa Mionom Jovanović, s kojom je započeo ljubavni odnos tokom rijalitija "Zadruga". Iako su njihova veza i dalje pod lupom javnosti, par uspeva da održi svoju romansu uprkos kritikama.