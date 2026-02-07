Slušaj vest

Ceca Ražnatović morala je da pomoću infuzije podigne svoj imunitet i to par minuta pre nastupa. U hotelskoj sobi pevačice, dešavao se potpuni "haos".

Dok je Ceca ležala na krevetu u farmerkama i beloj majici, jednu ruku je držala na stomaku, dok je druga bila priključena na infuziju. Ono što je najinteresantnije, je to što dok je Ražnatovićeva primala infuziju, sve vreme ju je šminkala, šminkerka.

- Ležeći se šminkam i primam infuziju, pa ovo ne postoji nigde - rekla je Ceca.

Nakon što je završila sa primanjem infuzije i šminkom, Ceca se presvukla i otišla na nastup.

Posle sedam, ne jede ništa

Ceca Ražnatović, nedavno je otkrila kako je liniju dovela do perfekcije.

- Jesam dovela svoju liniju onako do perfekcije, ali bez ikakvih rigoroznih dijeta, bez ovih što se bodu, ozempika, čuda, to je sad jako popularno i jako opasno, nezdravo i direktno utiče na štitnu žlezdu i na pankreas. S tim se ne treba igrati. Jer taj lek u stvari koriste dijabetičari. Nije ni bitno. Ja sam jednostavno odlučila da posle sedam ne jedem ništa i samo da konzumiram vodu. I jednom prilikom sam rekla i ponekad neko pivce. I onda su me pitali kako pijem pivo kad to goji. Ja kažem, mene ne goji, mene pivo voli, ali zaista to je.