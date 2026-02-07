Slušaj vest

Slavica Perić, nekadašnja takmičarka šoua "Nikad nije kasno", iako jedva čeka trenutak kada će moći da ode iz Francuske i vrati se u Srbiju, uspomenu na život u Parizu sačuvala je - izgradnjom Ajfelovog tornja u dvorištu porodičnog doma u Lozoviku.

To je učinila u znak sećanja "na mukotrpan rad i život u gradu svetlosti", objasnila je za jedne medije ona.

"Druga poznata kula" je, kako je dalje navela, visoka čak 15 metara i smestila ju je kraj kućnog bazena.

– Ajfelova kula koju imamo u našem dvorištu kraj bazena je visoka 15 metara - naglasila je za "Grand" Slavica, koja mašta o povratku u Lozovik gde je sa suprugom svila porodično gnezdo koje je zbog boljeg sutra morala da napusti.

- Rođena sam u Beogradu, udala sam se u Lozoviku, a u isto vreme sam sve ove godine i u Parizu. Težim i žudim da se vratim iz belog sveta, ali daće Bog - kazala je pevačica, koja je isto tako dugo sanjala i o tome da se lati mikrofona. Ta želja joj se ispunila u šestoj deceniji, kada se i predstavila u emisiji "Nikad nije kasno"

Inače, maksimalno je posvećena porodici i deci.

- Deca su, nažalost, rođena u belom svetu. To je jako teško. Milica je u Parizu, Jovan je u Ženevi, a Dušica je najuspešnija, ona je stjuardesa, uči i radi. Ostvarila je mnogo i mnogo mi je pomogla. Njoj je majka dala jedan život, a ona meni deset - izjavila je jednom prilikom Slavica.

