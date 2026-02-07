Slušaj vest

Darko Lazić i Katarina Lazić uživaju u svojoj ljubavi, a supruga pevača često deli na društvenim mrežama porodične trenutke iz doma u Brestaču.

Kaća je sada pokazala kakav doručak je spremila svom suprugu. Svaka namirnica je zdrava, a ona je poređala sastojke na tanjir tako spretno, da izgleda kao da je obruk poručen iz restorana.

Kvalitet namirnica, govorio o ceni ovog obroka koji može da varira od 800 do 1.200 dinara.

U nekom beogradskom kafiću ili restoranu, ista kombinacija bi se lako mogla platiti i preko 2.000 dinara.

Foto: Printscrean

Progovorila o korekcijama

Katarina vredno vežba i tako radi na svom telu, dok nema problem da neke stvari na licu koriguje odlaskom kod doktora.

Kaća često odgovara na pitanja pratilaca na društvenim mrežama, a tako je bilo i sada.

Otkrila je da korekcije botoksa mora da radi s vremena na vreme, jer brzo popusti dejstvo.

- Koliko tri traje botoks kad uradiš? Meni samo 3 meseca - dobila je Katarina pitanje na Instagramu.

- To znači da ti je brz metabolizam i zato ga brzo apsorbuje - odgovorila je Darkova žena prvo.

- Nisam nikad baš tačno obraćala pažnju, ali već je krenuo da popušta, a radila sam ga, ja mislim, u novembru - dodala je Kaća, koja je nedavno korigovala i obrve, a pre toga i povećala usne.