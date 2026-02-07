KASPER PRE MINE PISAO BOŽI DOBRIŠI: Isplivale sočne informacije u komunukaciji: Hteo je popularnost...
I dok su se strasti oko najpopularnijeg para Mine Kostić i Maneta Ćuruvije Kaspera, konačno stišale, Božo Dobriša je sada otkrio da mu je pevačicin partner pisao, još pre nego što je postao njen dečko.
Dobriša ističe da Kasper nije prevarant i da se zaista zaljubio u Minu, ali napominje da je preko pevačice želeo da dođe do medijske pažnje.
– Kasper nije prevarant, on se zaljubio u Minu. On je preko nje želeo ljubav i popularnost. Popularnost je odmah stekao, a ljubav je u međuvremenu dobio – istakao je voditelj i otkrio detalj koji niko nije znao:
– Moram da otkrijem nešto, što će svima biti smešno, ali on je i pisao i meni. Nije mi pisao u ljubavnom kontekstu, to moram da naglasim, nego je hvalio moj rad. To je znak da je samo tražio način da dođe do medija, da bude deo tog javnog sveta.
Podsetimo, Kasper je nakon boravka u Beogradu, prošle nedelje spakovao kofere i otišao u Ameriku gde je otišao zbog posla. Kako je i sam rekao pri odlasku, on će se uskoro vratiti.
Kurir.rs