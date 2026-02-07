Slušaj vest

Jelena Jović otvoreno je govorila o brojnim temama iz privatnog i poslovnog života.

Ipak, najveću pažnju javnosti privukao je deo intervjua u kojem se osvrnula na period saradnje sa menadžerom za kojeg je ranije navela da ju je ucenjivao zarad uspeha.

-Meni je to oduvek bila životna želja, od malena. Kada sam posle srednje škole krenula u te vode, videla sam da to nije tako kako izgleda. Pogotovo kada sam uplivala u tim vodama i počela da pevam. Počela sam da upoznajem raznorazne ljude i u par emisija sam iznela to da sam imala ucene od jednog menadžera koji je hteo da mi pomogne na jako loš način – prisetila se Jelena svojih početaka.

Jelena je sada detaljnije objasnila o čemu je tačno reč u vezi menadžera.

-Naravno da nisam prihvatila i da sam ostala u jako lošim odnosima sa njim. Žalosno je što se to dešava i što se dešavalo. Uvek pričam da nisam jedina, kad se to dogodilo meni, verovatno je i drugim devojkama. Ima žena koje imaju želudac i sve to mogu da prihvate zarad nečega, ali ja nisam mogla – rekla je i dodala:

-Nisam takva. To svi ljudi oko mene znaju. Ceo život se borim sama, bez ičije pomoći. On je nestao iz mog života i nigde ga nema. Mislim da ima devojaka koje su nasele na svašta nešto i bile povređene, ali ih je strah da pričaju o tome, a to treba da se iznese.

Teška sudbina

Na veliku tugu, pevačica je iskreno ispričala i da je veoma rano izgubila roditelje i brata, što je iskustvo koje je ostavilo dubok trag u njenom životu.

Kako je priznala, to je rana sa kojom će se, na neki način, boriti celog života, ali je naučila da iz tuge crpi snagu i motivaciju da nastavi dalje.

-Sticajem okolonosti ostala sam rano bez porodice. Dok sam imala porodicu, volela sam da vreme provodim sa njima, ali sada je situacija potpuno drugačija i trudim se da što više radim – istakla je i dodala kako se nosila sa tim:

-Nikako. Boriš se i živiš sa tim, ali ne možeš da budeš ista osoba kakva si bila sa njima. U istom tom periodu sam izgubila i brata koji je bio mlad i mamu. To je velika životna borba.

Ipak, Jelena je dodala da joj posao pomaže da živi sa tim i da nalazi snagu da nastavi dalje:

-Posao je nešto što me drži, što su oni voleli. Koliko posao može da odmogne i naporan je, sa druge strane može jako da pomogne čoveku, kao meni. Moji su mnogo voleli moj posao i ja sam njima pomagala.

Takođe je otkrila da li bi se nekada prijavila za takmičenje „Zvezde Granda“.

-Nisam razmišljala o tome. Ne vidim sebe u tim takmičenjima, nisam taj tip. Imala bih tremu, bolje mi je ovako – rekla je i dodala koga bi volela za mentora:

-Ceca je Ceca. Ali, volim i Anu Bekutu - rekla je Jelena za Grand.