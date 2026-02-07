Slušaj vest

Srećka Krečara nemamo često prilike da vidimo na estradnim događajima, a nije ni pevač koga ćemo na tv-u gledati svaki dan.

On dosta radi, pa shodno tome ima malo vremena za razgovor sa medijima. Međutim, nedavno je gostovao u jednom potkastu gde je otkrio mnogo što šta, ali i da mu je prijatelj u sekti, a da on toga još nije svestan.

- Zahvaljujući veri oslobodio sam se loših navika kao što su nemarnost, zatim neobraćanje pažnje kad ti ljudi pričaju za tvoje dobro a to im ne veruješ. Kad popiješ više pa sedneš za volan i dobiješ kaznu, sve su to neke stvari, koje nisu bile za pohvalu... - ispričao je Srećko u podkastu "Zmajkast".

Kako ističe kad je čovek duhovno slab onda je laka meta.

1/4 Vidi galeriju Srećko Krečar Foto: ATAIMAGES, Pritnscreen/Instagram

- Onda dođe neko s pričicom kako su i pravoslavlje, islam i katoličanstvo ništa i kako ima nešto bolje. Meni bliska osoba je ušla u sektu samo on to još ne zna. U pitanju je jedan moj dobar prijatelj. To su opasne stvari, klonite se sekti - šokirao je pevač.

Prema njegovim rečima, u životu je imao nekoliko saobraćajnih nesreći, a sve su se dogodile na praznike što je on shvatio kao opomenu.

- Nisam bio u velikoj živitnoj opasnosti, ali sam imao više manjih udesa na praznike i shvatio sam to kao opomenu. Rođen sam na Sv Petku, kršten na Đurđic, na taj dan sam imao prvi udes kada sam probio glavom šoferšajbnu i od tada imam ožiljke. Imao sam udes i na Svetog Savu, pa pad sa motora na Veliki petak, pa drugi pad s motora na Vidovdan. To su sve opomne od Boga, čuvam te, ali i ti pripazi malo, čuvaj malo sebe - zaključio je Krečar.