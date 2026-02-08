Slušaj vest

Drama oko partnera Milice Todorović i njegove supruge Lj. M. ne jenjava, a iz dana u dan pojavljuju se novi detalji koji dodatno podgrevaju interesovanje javnosti. Nakon što je Lj. M. samoinicijativno odlučila da se oglasi i iznese određene tvrdnje u javnosti, priča je dobila potpuno novi zaplet.

Trenutno se sve vrti oko nje

Ponuda koja se ne odbija

Poslednja informacija jeste mogućnost da Lj. M. postane deo rijaliti programa „Elita“. Kako se spekuliše, produkcija joj je ponudila priliku da pred milionskim auditorijumom iznese svoju stranu priče, ali i da detaljnije govori o odnosu sa partnerom, kao i o svemu što je, prema njenim rečima, prethodilo aktuelnim dešavanjima.

Izvori bliski produkciji navode da je interesovanje za njen ulazak veliko, upravo zbog činjenice da se već našla u centru medijske pažnje, te da bi njen boravak u rijalitiju mogao dodatno da rasvetli okolnosti čitavog slučaja. Ipak, za sada nije poznato da li je Lj. M. ovu ponudu prihvatila, niti kakav je njen konačan stav po tom pitanju.

Zatišje pred buru

U više navrata smo pokušavali da stupimo u kontakt sa Lj.M.koja nije odgovarala na naše pozive. Njen prijatelj koji nam je i ustupio broj telefona otkrio je detalje:

- Sve se više govori o tome da je zbog cele drame dobila ponudu da uđe u najgledaniji rijaliti i da ispriča šta joj je na srcu i duši. Nije sve tako kako izgleda. Poznajem i nju i njega i nije sve tako kako izgleda. Nije ni ona cvećka. Iznela je stranu priče koja njoj odgovara, ali nije otkrila sve detalje. Dosta toga je prećutala. To je učinila zbog toga što joj je teško palo da je njen muž ostavio i otišao kod pevačice. Kraj njihovog odnosa nije od juče. Ne branim njega, ali oni oboje odavno imaju svoje živote koje vode - priča naš izvor.