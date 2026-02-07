Slušaj vest

Mlada, talentovana i spremna da osvoji veliku scenu – Iva Grujin je jedno od najzanimljivijih imena na ovogodišnjem spisku "Pesme za Evroviziju".

Ali, kako se jedna mlada umetnica uopšte odluči da zakorači na evrovizijsko takmičenje? Da li je to bio dugogodišnji san ili trenutak čiste inspiracije? Iva u emisiji "Stars" na Kurir televiziji otkriva kako je došlo do toga da njena pesma “Otkivam sebe” završi u trci za predstavnika Srbije na ovogodišnjoj Evroviziji u Beču.

- Od kad sam bila mala sam mislila da će se jednog dana to dogoditi. Nisam znala kada je za to pravo vreme i kod mene se stvarno sve spontatno dešava - nikad ništa od toga, uključujuči "Pinkove zvezdice" i "Youth Fest", nisam planirala. Moji roditelji tada nisu bili za to da idem u "zvezdice" - jer nisu bili muzički obrazovani, ali ja sam rekla šta bude, biće. Jedno veče sam došla kod roditelja i rekla im da idem na PZE. Moja mama je rekla kakve su to ideje - ne mogu takve stvari danas za sutra, ali sam joj rekla da imam pesmu i da idem. Neko vreme roditeljima nisam pustila pesmu, jer sam bila malo ljuta. Činilo mi se da sumnjaju i da misle da neće sve ispasti kako treba.

Pre nego što je postala kandidat za odlazak na Evroviziju, Iva je svoje prve ozbiljne korake i simpatije publike osvojila na "Youth Festu". Koliko je bitno za jednog mladog izvođača da ima takvu vrstu vetra u leđa pre nego što stane na crtu iskusnim kolegama objasnila je Iva.

- Smatram da mi je bila odskočna daska, jer sam stekla veće iskustvo. Ne u smislu nastupanja već sam ove godine dala sebi prostora, jer smo skoro svakog vikenda nastupali, da isprobam nešto novo i da se oprobam u drugačijim žanrovima. Prve godine kada sam nastupala na festu išla sam na “sigurno”, dok sam ove godine imala priliku da isprobam i neke nove žanrove, pogotovo jer smo imali mnogo nastupa. Sada znam šta mi više pristaje, a šta ne bih ponovila.

Svi znamo da na Pesmi za Evroviziju numera čini samo 50 odsto uspeha, onih drugih 50 je nastup o kojem će se pričati. Iva Grujin ne želi da ide proverenim stazama. Pitali smo je kakav nastup sprema za takmičenje i koliko će se razlikovati od svega što smo do sada videli.

- Jako mi je drago što se pesma “Otkrivam sebe” kotira vrlo pozitivno. Očekivala sam solidan plasman, ali sam i više nego zadovoljna. Samim tim mogu da kažem da gledaoci od nastupa mogu da očekuju mnogo više nego što su sad dobili od pesme. Planiramo da napravimo spektakl i nešto malo drugačije - zavšava Iva za emisiju "Stars" na Kurir televiziji.