Slađa Alegro, koja je svog supruga Zorana sa kojim je preko 10 godina u braku i sa kojim je dobila ćerku, upoznala dok je radio kao konobar, dotakla se ljubomore i priznala da li je ima i njihovom braku.

- Onaj ko brani ženi da napreduje zato što se boji da će biti jača od njega ili da će završiti više škole, taj čovek nije za tu ženu. Mislim i suprotno. Ako ti brani da izgledaš dobro, ili da se posvetiš sebi sa jednim farbanjem mesečno ili sa nekim bioskopom, taj opet nije za tebe, rekla je Slađa Alegro, pa otkrila da li je postojala ljubomora u njenom braku.

Biću iskrena, ne baviti se muzikom, a pratiti nekoga ko se bavi muzikom je jedan ozbiljan zadatak. Ja se sećam jednog trenutka sa početka naše veze neko ga je pitao, ili sam ga ja pitala više se ni ne sećam, ali on je rekao: "Ako bih ja razmišljao o ljudima i muškarcima koji se na nastupu pojave, možda ti pišu, možda te pogledaju, pošalju cvet, i ako se budem time bavio, ako mi taj crv bude ušao u glavu, nigde nismo", rekla je Slađa za Hype TV.

Muža upoznala u kafiću u Crnoj Gori

Slađa je svoju srodnu dušu upoznala na crnogorskom primorju gde je sezonski radio kao konobar.

- Zoka je radio kao konobar u lokalu gde sam ja pevala u Crnoj Gori. Tad se radilo po 30 dana svake noći u istom lokalu i mi smo se tu sprijateljili, a kasnije i počeli da se zabavljamo. Sve ostalo se zna - rekla je Slađa.

