Bane Mojićević je 2020. godine stavio tačku na brak sa suprugom Milicom sa kojom ima sina i ćerku.

Iako javnost to nije znala, par godinama pre toga nije živeo zajedno, a Bane nikada nije pričao o bračnim problemima.

Komšije su tada otkrile da se pevač iselio iz njihovog doma

- Znam Baneta, znam mu i ženu, ali nju bih prepoznala samo uz njega. Doduše, iskrena da budem, poodavno ih zajedno nisam videla. On je fin, kulturan, onako baš i previše fin, a znate da kažu da su takvi najgori - rekla je tada jedna komšinica, dok je druga dodala:

- Otišao je letos od žene, tako kažu, a mi ga nismo videli. Nju isto, al’ kažu da je ona tu ostala sa decom.

Bane Mojićević Foto: Privatna arhiva, Printscreen Pink Tv, Tamara Trajković

Pobednik prve sezone "Zvezda Granda" dugo je izbegavao da o tome priča da bi 2021. godine otvorio dušu. Tada je priznao da mu je brak propao i da mu je to sve teško palo.

- Da sam znao da će mi biti ovako, ranije bih se razveo. Bukvalno sam procvetao. I ne samo ja, rekao bih i da je Milici svanulo. Oboje smo sada srećniji i zadovoljniji, a naš odnos je iskreniji i zdraviji - rekao je Bane svojevremeno pred našim kamerama i dodao:

Bane Mojićević Milica Mojićević
Foto: Dragan Kadić, Tamara Trajković

- Jednostavno smo se udaljili. Svako je živeo za sebe... Pre godinu i po dana smo se razdvojili i živeli odvojeno, a nedavno smo i taj papir potpisali i zvanično se razveli. Već dugo nismo par. Dao sam i sebi i njoj vremena da prebolimo, da odbolujemo to što nismo uspeli, a u isto vreme i šansu da se nešto promeni. Međutim, za to vreme smo još više shvatili da nam je oboma tako bolje i definitivno se dogovorili da se i papirološki raziđemo - rekao je Bane svojevremeno za medije.

