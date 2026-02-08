Slušaj vest

Hari Varešanović, poznatiji kao Hari Mata Hari, za sve decenije na sceni nije voleo da govori o privatnom životu i njegovi intervjui uvek su bazirani na karijeri. Sada je napravio presedan i otkrio da je petostruki deda.

Hari Mata Hari slavi 40 godina karijere, a na pitanje o privatnom životu i ulozi dede doslovno je sve iznenadio. Malo ko zna da ima unučiće, a on je otkrio da ima petoro zlatnih naslednika.

- Ja sam petostruki deda. Velike produktivnosti! Kako kod nas u Sarajevu kažu, mašala! Svi su zdravi, živi, pametni i deca i unuci, svi su na dobrom putu! Kao što je i deda - rekao je on.

Na pitanje kako sebe vidi u ulozi oca i dede, on kaže da takvu ulogu gotovo da nije imao u životu.

- Nisam ja bio...nisam ja imao tu ulogu! Ja sam više kao lovac donosio plen, a neko je drugi to dizao na noge! Uvek je u simbiozi kvaliteta - rekao je on.

1/5 Vidi galeriju Hari Mata Hari Foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

Hari je nedavno napunio 65 godina, a govorio i o tome kako sebe vidi u ogledalu i kako se iznenadi kada pogleda koliko je ostario.

Pričam to s mnogim svojim vršnjacima, svi smo pravi debili... Kad se pogledaš, prepadneš se! Dok ne gledaš, misliš da imaš 30, 40 godina, civilizacijski šok! Pogledaš se u ogledalo – k'o vitez iz srednjeg veka kad bi tramvaj video! Tako da neku spodobu vidim! Pa zar sam to ja?! Zar nisam lepši - rekao je Hari.

Ovaj romantik ostvario je sve svoje snove i, kaže, ništa ne bi mijenjao!

- Bog je ovo sve napravio, ovu kreaciju! I moje budalaštine, da razmišljam o tome... Nemoj dirati takvo remek delo Božje. Moj život je remek delo Božje, veruj mi! Za moj ukus normalno - naveo je on u intervjuu za In Magazin.

Foto: Instagram Printscrean