Dragana Katić odlučila se na promene. Voditeljka je decenijama imala istu dužinu i boje kose, a sada se odlučila za malu transformaciju.

Dragana je posetila frizera i kosu skratila na paž, a tamnu boju je prosvetlila. Odmah se pohvalila promenom na društvenoj mreži Instagram.

Ona je podelila video, na kojem i bez šminke pa su mnogi komentarisali da ima prelepo i negovano lice. Takođe, tu su i poruke da je ova promena osvežila i da joj frizura dobro stoji.

Odbijala poslovne ponude zbog dece

Inače Dragana je nedavno za Blic otkrila da je odbijala dobre poslovne ponude, a sve kako bi više vremena provodila sa decom.

- Ponude mi jesu poslovne stizale, da pređem negde iz "Granda", ali su dolazile u vreme kada su meni deca bila manja, kada sam im bila potrebna, ali se one nisu uklapale u ono što sam ja tada želela - rekla je voditeljka tada.

- Čovek se svega uplaši kada naiđu problemi. Kada je lepo, sve možeš sam, ali kada treba nešto da rešiš sam kao roditelj, da doneseš veliku odluku – sve je teško. Ali, koliko god da je teško, ne može se opisati ta neizmerna sreća kada u nečemu uspeš,“ rekla je Dragana jednom prilikom. Danas, njeni sinovi su ostvareni mladi ljudi – Boban je inženjer arhitekture u Berlinu, dok Bojan živi u Beogradu i diplomirao je na Fakultetu političkih nauka.