Slušaj vest

Dragana Katić odlučila se na promene. Voditeljka je decenijama imala istu dužinu i boje kose, a sada se odlučila za malu transformaciju.

Dragana je posetila frizera i kosu skratila na paž, a tamnu boju je prosvetlila. Odmah se pohvalila promenom na društvenoj mreži Instagram.

Ona je podelila video, na kojem i bez šminke pa su mnogi komentarisali da ima prelepo i negovano lice. Takođe, tu su i poruke da je ova promena osvežila i da joj frizura dobro stoji.

Dragana Katić promenila izgled Foto: Printscrean

Odbijala poslovne ponude zbog dece

Inače Dragana je nedavno za Blic otkrila da je odbijala dobre poslovne ponude, a sve kako bi više vremena provodila sa decom.

- Ponude mi jesu poslovne stizale, da pređem negde iz "Granda", ali su dolazile u vreme kada su meni deca bila manja, kada sam im bila potrebna, ali se one nisu uklapale u ono što sam ja tada želela - rekla je voditeljka tada.

- Čovek se svega uplaši kada naiđu problemi. Kada je lepo, sve možeš sam, ali kada treba nešto da rešiš sam kao roditelj, da doneseš veliku odluku – sve je teško. Ali, koliko god da je teško, ne može se opisati ta neizmerna sreća kada u nečemu uspeš,“ rekla je Dragana jednom prilikom. Danas, njeni sinovi su ostvareni mladi ljudi – Boban je inženjer arhitekture u Berlinu, dok Bojan živi u Beogradu i diplomirao je na Fakultetu političkih nauka.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsOVO SU SINOVI DRAGANE KATIĆ Zbog jednog stalno mora da putuje, a ovoga se odrekla zbog njih
Dragana Katić pala
Stars"NUDILI SU MI DA ODEM IZ GRANDA..." Dragana Katić nikad iskrenije o Saši Popoviću: Ako mi nisi pomogao, ne znači da si prestao da mi budeš prijatelj
Dragana katic Sasa Popovic.jpg
Stars"25.DECEMBRA MI JE KRENUO KOŠMAR" Velika i bolna ispovest Dragane Katić: Prodvala sam zlato da preživim, a onda sam uletela kod Saše Popovića u kancelariju...
Dragana Katić plače
StarsEVO KAKO JE DRAGANA KATIĆ IZGLEDALA SA SAMO 22! Pojavio se stari snimak voditeljke, karijeru započela pre skoro 40 godina (VIDEO)
sm5.jpg