MORALA DA SE OGLASI SA DRUGE STRANE SVETA "KO BEŠE ASMIN?" Stanija uživa na Bahamima i neće ni da čuje za bivšu ljubav
Stanija Dobrojević i ako nije učesnica u rijalitiju Elita, glavna je tema svakog dana. Razlog tome je njen odskoro bivši partner Asmin Durdžić.
Dok Durdžić ne propušta priliku da uvredi svoju nekadašnju partnerku, ona uživa na Bahamima i ne mari za izjave nekog za koga je izgleda i zaboravila da postoji.
Asmin je nedavno ušao i u žestok verbalni okršaj sa Majom Marinković upravo zbog Stanije.
Naime, Asmin je istakao da se oko njegove bivše "bespotrebno diže prašina", naglašavajući da ona u njegovim očima nema nikakvu vrednost i da je samo "bivša rijaliti učesnica".
Maja Marinković je stala u Stanijinu odbranu, poručivši mu da je Dobrojevićeva ipak "neki nivo" i da nije smeo da padne tako nisko posle veze sa njom.
Međutim, Stanija je reagovala i to sa druge strane sveta.
Na pitanje novinara kako komentariše Asminove navode da je ona "ništa", Stanija je dala kratak i brutalan odgovor koji je mnoge nasmejao, a bivšeg verovatno ostavio bez teksta.
– Ko to beše Asmin? Veliki poljubac sa Bahama – poručila je kratko Stanija za Pink.rs i objavila niz fotografija sa egzotične destinacije na kojoj uživa.
Kurir.rs