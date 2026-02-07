Slušaj vest

Stanija Dobrojević i ako nije učesnica u rijalitiju Elita, glavna je tema svakog dana. Razlog tome je njen odskoro bivši partner Asmin Durdžić.

Dok Durdžić ne propušta priliku da uvredi svoju nekadašnju partnerku, ona uživa na Bahamima i ne mari za izjave nekog za koga je izgleda i zaboravila da postoji.

Asmin je nedavno ušao i u žestok verbalni okršaj sa Majom Marinković upravo zbog Stanije.

Stanija Dobrojević

Naime, Asmin je istakao da se oko njegove bivše "bespotrebno diže prašina", naglašavajući da ona u njegovim očima nema nikakvu vrednost i da je samo "bivša rijaliti učesnica".

Maja Marinković je stala u Stanijinu odbranu, poručivši mu da je Dobrojevićeva ipak "neki nivo" i da nije smeo da padne tako nisko posle veze sa njom.

Međutim, Stanija je reagovala i to sa druge strane sveta.

Na pitanje novinara kako komentariše Asminove navode da je ona "ništa", Stanija je dala kratak i brutalan odgovor koji je mnoge nasmejao, a bivšeg verovatno ostavio bez teksta.

– Ko to beše Asmin? Veliki poljubac sa Bahama – poručila je kratko Stanija za Pink.rs i objavila niz fotografija sa egzotične destinacije na kojoj uživa.