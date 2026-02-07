Slušaj vest

Danas se navršava sedam godina od nezgode u kojoj je voditeljka televizije Pink, Dea Đurđević, zadobila tešku povredu ruke.

Taj nemili događaj duboko je potresao javnost, ali je ujedno pokazao njenu izuzetnu snagu, hrabrost i istrajnost.

Dug i zahtevan oporavak

Kroz dug i zahtevan oporavak, Dea je ostala primer optimizma i vere, vraćajući se svom poslu sa istom energijom i profesionalizmom po kojem je prepoznatljiva.

Dea je sada otkrila kako danas gleda na period iza sebe i kakve joj emocije uopšte evocira današnji dan.

- Današnji dan iskreno da vam kažem zahvalna Bogu za sve, eto tako sam se probudila. Zahvalna Bogu što je prošlo sve i što je sada sve dobro i što ide u dobrom smeru. Bez obzira na sve danas je jedan dobar dan. Dan pobede. Dan svoje pobede slavim.

Nakon saobraćajne nezgode kada ju je udario autobus i prilikom zadobijenih povreda, od ljudi koji su se zatekli do medicinskog tima, voditeljki su mnogi priskočili u pomoć, a ona otkriva da li je sa nekima ostala u kontaktu i da li se čuje sa njima.

- Čujem se sa svima i dalje naravno. Čula sam se i danas sa svima. Čini mi se onako evociramo samo lepe uspomene. Ako mogu da nađu našli smo lepe.

Očekuje prinovu

Dea očekuje prinovu, što je posebno čini srećnom i ispunjenom i to ne krije a nama je otkrila ko joj ovih dana daje posebnu energiju.

- Najviše energije mi daju porodica i prijatelji. Danas sam se bogami čula i sa lekarima, ljudima iz hitne pomoći, policijom svima koji su bili tu. Čujemo se svake godine od jutra pa ceo dan i dopisujemo - kaže ona pa otkriva šta su joj poručili:

- Raduju se nastavku života. Hvala Bogu neki od njih su postali i bake i deke i roditelji, pa se onda već godinama i družimo. Na primer, Marija koja mi je pomogla... ona je postala majka tako da eto svi smo u tako nekom lepom raspoloženju - rekla je pozitivna i optimistična Dea za Telegraf.rs.